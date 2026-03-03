Slušaj vest

Veći dodatni doprinosi za zakonsko zdravstveno osiguranje u Nemačkoj primenjivaće se i na penzionere od marta. Većina osiguranika osetila je povećanje troškova još u januaru, ali zbog zakonskih propisa, penzioneri će promene videti sa zakašnjenjem od dva meseca.

U zavisnosti od vrste zdravstvenog osiguranja i visine penzije, penzioneri bi mogli godišnje plaćati i do 1.379 evra više. Ipak, postoji mogućnost da se taj trošak smanji. Prema proračunima portala Verivox, penzioneri mogu uštedeti i do 771 evro godišnje ako promene osiguravajuće društvo.

Iskoristite pravo na vanredni otkaz

Osiguranici mogu menjati zdravstveno osiguranje nakon maksimalno dvanaest meseci članstva. Međutim, nakon povećanja dodatnog doprinosa, uvek postoji mogućnost vanrednog otkaza. U tom slučaju, osiguranici mogu preći na povoljnije osiguranje uz otkazni rok od dva meseca.

Nema razloga za zabrinutost zbog gubitka ključnih usluga prilikom promene. Čak 95% osnovnih usluga je zakonski obavezno i identično u svim planovima osiguranja. Razlike se odnose samo na dodatne pogodnosti, poput alternativnih terapija ili vakcinacija za putovanja. „Osigurana lica treba da procene šta zaista koriste. Profesionalno čišćenje zuba jednom godišnje ne opravdava stotine evra većih doprinosa“, objašnjava Aljoša Ciler iz Verivox-a.

Važne informacije o promeni doprinosa

Obaveštenje putem izvoda: Penzioneri neće dobiti pisano obaveštenje o povećanju. Promenu će primetiti samo na bankovnom izvodu.

Iznos doprinosa: Dodatni doprinosi trenutno se kreću od 2,18 do 4,39%. Novi iznosi važe od marta 2026. do februara 2027. godine.

Podela troškova: Kao i zaposleni, penzioneri plaćaju samo polovinu doprinosa, dok drugu polovinu snosi penziono osiguranje.

Primer „standardnog penzionera“

Standardna penzija u Nemačkoj (nakon 45 godina rada sa prosečnom platom) iznosi 1.835,55 evra mesečno. Takvi penzioneri mogu očekivati povećanje odbitaka do 121 evro godišnje. Važno je napomenuti da se doprinosi obračunavaju i na druge prihode, kao što su porodične penzije, kompanijske penzije ili dodatni prihodi od samostalnog rada.

Potencijalna ušteda do 771 evro

Početkom godine povećan je i prag za obračun doprinosa (Beitragsbemessungsgrenze), koji sada iznosi 5.812,50 evra mesečno. Penzioneri sa visokim primanjima koji pređu sa najskupljeg osiguranja (4,39%) na najpovoljnije (2,18%) mogu uštedeti do 771 evro godišnje. Za penzionere sa standardnom penzijom, ušteda prelaskom iznosi do 243 evra godišnje.