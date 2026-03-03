Slušaj vest

- Ranjivost Evrope je velika koja tečni gas uvozi iz SAD ili iz arapskih zemalja. Italija je u velikoj meri zavisna od uvoza gasa iz Katara, oko 45 odsto, a nešto manje druge evropske zemlje. Ovi faktori su razlog za rast troškovne inflacije, a američka banka Goldman Sachs prognozira rast cena od 100 odsto ukoliko rat bude potrajao - ocenjuje Đukić povodom rata na Blsikom istoku.

On ističe da to znači da će se promeniti pozicija ECB po pitanju kamatnih stopa.

Skuplje zaduživanje

- One neće moći da ostanu na niskom nivou. Zemlje sa tržištima u usponu koje zavise od uvoza energenata, uklučujući Srbiju, osetiće dvostruki negativni efekat, rast troškovne inflacije i usporavanje privredne aktivnosti u evrozoni. Treća dimenzija je povećanje kamatnih stopa, što će pogoršati uslove zaduživanja, koji ni sada nisu povoljni za zemlje koje nisu članice evrozone i EU i koje su visoko zadužene. Pre ovog događaja Srbija se zaduživala na tržištu obveznica sa prinosom od pet odsto. Ranjivost ekonomija poput Srbije drastično će se povećati u slučaju da ovo potraje - naglasio je Đukić za Biznis.rs.

Profesor Đorđe Đukić Foto: Fonet

Raste cena tečnog prirodnog gasa

On predviđa, imajući u vidu američku strategiju prema Evropi, povećanje isporuka američkog tečnog prirodnog gasa (TPG) u Evropu, što znači kupovinu po znatno višim cenama. Naš sagovornik takođe primećuje da u ovom trenutku investitori ne kupuju američke hartije od vrednosti, što pokazuje da, prema njihovoj proceni, to više nije sigurna luka kojoj će pohrliti.

Kada je reč o Aziji, Indija je izuzetno ranjiva na eskalaciju rata na Bliskom istoku. Indija uvozi gotovo 85 procenata svoje sirove nafte, odnosno oko 4,2 miliona barela dnevno, rekao je Pankaj Srivastava iz istraživačke kuće Rystad Energy.

Čak i povećanje cene od nekoliko dolara po barelu može značajno da utiče na energetsku ekonomiju zemlje. Rast cena nafte opterećuje platni bilans i dodatno slabi rupi, prenosi Reuters.