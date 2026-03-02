Pronašao sam jedan sjajan citat koji ću sada predstaviti kao svoj, iako nije: "Industrijska politika je kao holesterol. Sve ekonomije ga imaju, ali postoji onaj dobar i onaj loš tip." Izazov je, verovatno, prepoznati koji je koji, što mislim da uopšte nije lako.

Dugo je preovladavalo razmišljanje da industrijsku politiku ne treba sprovoditi jer je previše komplikovana; govorilo se da vlade teško mogu da "izaberu pobednike" na tržištu, ali je postojala i uzrečica da su "gubitnici veoma dobri u biranju vlada".