Koliko danas košta kvadrat u Crnoj Gori: Monstat objavio cifre koje su mnoge iznenadile, ko ne može da kupi stan u Beogradu može na primorju
Prosečna cena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori tokom prošle godine iznosila je 2.200 evra, pokazuju podaci Monstata.
Prema navodima statističara, prosečna cena kvadrata u Podgorici bila je 2.130 evra, u primorskom regionu 2.410 evra, u središnjem 1.200 evra, dok je u severnom regionu iznosila 1.530 evra, prenosi Mina.
Na visinu prosečne cene kvadrata u novogradnji u velikoj meri utiče udeo stanova iz kategorije solidarne stambene izgradnje.
- Ukoliko je učešće ovih stanova veće, prosečna cena stana u novogradnji će biti značajno niža, odnosno ukoliko je učešće manje, prosečna cena će biti veća - navodi se u saopštenju.
U kategoriji preduzeća prosečna cena kvadratnog metra stana u novogradnji prošle godine iznosila je 2.290 evra, dok je u okviru solidarne stambene izgradnje bila 705 evra.
Iz Monstata su pojasnili da se prilikom obračuna prosečne cene u obzir uzimaju isključivo stanovi koji su prvi put prodati, odnosno za koje je prvi put potpisan kupoprodajni ugovor.
Ovim istraživanjem nisu obuhvaćeni stanovi iz starog stambenog fonda, niti druge vrste nepokretnosti, poput poslovnih objekata, zemljišta i slično. Takođe, podaci ne predstavljaju pokazatelj odnosa ponude i potražnje na tržištu novih stanova, već su zasnovani isključivo na cenama definisanim u zaključenim kupoprodajnim ugovorima.
