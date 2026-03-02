Slušaj vest

Prosečna cena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori tokom prošle godine iznosila je 2.200 evra, pokazuju podaci Monstata.

Prema navodima statističara, prosečna cena kvadrata u Podgorici bila je 2.130 evra, u primorskom regionu 2.410 evra, u središnjem 1.200 evra, dok je u severnom regionu iznosila 1.530 evra, prenosi Mina.

Na visinu prosečne cene kvadrata u novogradnji u velikoj meri utiče udeo stanova iz kategorije solidarne stambene izgradnje.

- Ukoliko je učešće ovih stanova veće, prosečna cena stana u novogradnji će biti značajno niža, odnosno ukoliko je učešće manje, prosečna cena će biti veća - navodi se u saopštenju.

U kategoriji preduzeća prosečna cena kvadratnog metra stana u novogradnji prošle godine iznosila je 2.290 evra, dok je u okviru solidarne stambene izgradnje bila 705 evra.

Iz Monstata su pojasnili da se prilikom obračuna prosečne cene u obzir uzimaju isključivo stanovi koji su prvi put prodati, odnosno za koje je prvi put potpisan kupoprodajni ugovor.