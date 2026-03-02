Slušaj vest

Ako veruješ da su Pokemoni samo simpatična uspomena iz detinjstva, možda je pravo vreme da pretražiš stare kutije na tavanu. Ove godine franšiza obeležava 30 godina postojanja, dok tržište kolekcionarskih Pokemon karata beleži pravu ekspanziju.

Pojedine karte danas dostižu vrednost luksuznih nekretnina, a retki primerci su svojim vlasnicima doneli bogatstvo praktično preko noći.

Od dečje razonode do ozbiljnog tržišta

Nekada viđen isključivo kao dečja igra, Pokemon je danas deo velikog kolekcionarskog tržišta:

Franšiza svake godine proda milijarde karata.

Retki i očuvani primerci na aukcijama postižu vrtoglave cene - od desetina hiljada do više miliona dolara.

Primer: YouTube zvezda Logan Paul prodao je jednu od najređih karata, Pikachu Illustrator, za 16,492 miliona dolara.

Najvrednije Pokemon karte

1. Pikachu Illustrator

Dodeljivana pobednicima japanskog takmičenja u crtanju 1998. godine.

Ukupno je izrađeno 39 primeraka, od kojih je 10 ocenjeno kao potpuno netaknuto.

Logan Paul je 2021. kupio primerak sa ocenom PSA 10 i prodao ga sinu bivšeg direktora komunikacija Bele kuće za 16,492 miliona dolara.

2. Trophy Pikachu No.1 Trainer

Dodeljivana najboljim igračima na prvom zvaničnom Pokemon turniru u Japanu (1997–1998).

Postoji svega 14 primeraka, a većina je oštećena.

Jedan očuvan primerak dostigao je cenu od 3 miliona dolara.

3. Prva izdanja Charizard i Neo Genesis Holo Lugia

Charizard „bez senke“ predstavlja rani štampani primerak iz osnovnog seta, bez tamnog ruba.

Procene govore da je proizvedeno između 4.000 i 10.000 primeraka, ali je većina oštećena.

Primerak sa ocenom PSA 10 prodat je 2022. godine za 420.000 dolara.

Neo Genesis Holo Lugia iz 2000. godine takođe je izuzetno redak, jer su mnoge karte oštećene ili izgubljene.

Postoji 41 primerak sa ocenom PSA 10, dok su samo tri dobila maksimalnu ocenu „netaknuto“. Jedan takav primerak prodat je 2021. za 144.300 dolara.

Zašto cene rastu

Pandemija i talas nostalgije dodatno su podstakli interesovanje za Pokemon kartama.

Prema Card Ladder Indexu, vrednost popularnih karata porasla je 6.208% od maja 2004. godine.

Samo u januaru ove godine na Pokemon karte potrošeno je 450 miliona dolara.

Primer: karta Gengar & Mimikyu GX (2019) danas vredi 1.323 dolara, što je više nego dvostruko u odnosu na prošlu godinu.

Još 1999. godine pakovanje od 11 Pokemon karata moglo se kupiti za 1,50 do 2 funte.