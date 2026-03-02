Slušaj vest

Kompanija WMG (Wireless Media Group), koja je 2019. godine pokrenula projekat „Zasadi drvo”, realizovala je novu akciju sadnje u saradnji s kompanijom JYSK, nastavljajući misiju ozelenjavanja i unapređenja životne sredine širom Srbije.

Akcija je održana u Bojčinskoj šumi, gde je posađeno 2.500 sadnica hrasta lužnjaka, uz učešće zaposlenih i volontera obe kompanije. Ovom sadnjom dodatno je unapređena zelena infrastruktura lokalne zajednice i dat konkretan doprinos očuvanju prirodnih resursa i podizanju kvaliteta životne sredine. Projekat „Zasadi drvo“ postao je simbol društvene odgovornosti i ključna inicijativa u borbi za očuvanje prirodnog okruženja u Srbiji. Tokom sedam godina ova inicijativa je kontinuirano rasla i razvijala se, a snaga zajedništva ostala je zaslužna za postizanje impresivnih rezultata. U saradnji s više od 1.500 volontera, partnera i institucija, projekat je do sada obuhvatio više od 40 gradova i opština i više od 500 lokacija širom Srbije. Dve divlje deponije pretvorene su u zelene oaze, sakupljeno je više od 12 tona semena, donirano je 10.000 sadnica osnovnim školama, a vrtićima su dodeljeni medni vrtovi i hoteli za pčele.

– Projekat „Zasadi drvo” za nas nije samo društveno odgovorna inicijativa, već deo šire strategije održivog razvoja Wireless Media Groupa. Kao kompanija koja posluje u digitalnoj i medijskoj industriji, i kao članica UN Globalnog dogovora, verujemo da je naša odgovornost da rast i inovacije prate konkretne aktivnosti koje doprinose zaštiti životne sredine i stvaranju dugoročne vrednosti za zajednicu. Sedam godina kontinuiteta i 1.200.000 zasađenih sadnica pokazuju da održivost za nas nije trend, već opredeljenje. Ovakve akcije nas podsećaju da održivi razvoj nije apstraktan koncept, već skup konkretnih odluka i dela – i upravo zato mi je posebno važno što se svake godine sve veći broj kolega uključuje i daje lični doprinos našem projektu „Zasadi drvo” – izjavila je Ruža Veljović, direktorka korporativnih komunikacija i marketinga kompanije WMG.

Povodom otvaranja 50. prodavnice u Srbiji, kompanija JYSK jubilej je obeležila zajedničkom akcijom pod nazivom „50 razloga da sadimo“, povezujući poslovni rast s konkretnim doprinosom lokalnoj zajednici.