Cena sirove nafte može da ide i preko 100 dolara za barel, što je povećanje od oko 30 odsto u odnosu na vrednost pre rasplamsavanja ratnih sukoba u Iranu i Bliskom istoku, tvrdi za Kurir Miodrag Kapor, ekonomista i stručnjak za energetiku.

- Očekuje se moguće povećanje sirove nafte i preko 100 dolara po barelu, što je značajno da je pre početka rata u Iranu cena bila oko 60 dolara po barelu. To je značajno povećanje za oko 30 odsto. To može da se desi ako se sukob nastavi, što podrazumeva i sperčavanje transporta naftnih derivata tankerima kroz Ormuski moreuz kojim prolazi oko 20 procenata svetske nafte.

Dakle, neminovno će se rat u Iranu odraziti na maloprodajne cene naftnih derivata u celom svetu, pa i na malim tržištima, ali naša država može da utiče i ima sposobnost da niveliše prihode za sebe od akciza i da amortizuje taj inflatorni pritisak - objašnjava Kapor za Kurir Biznis i dodaje da akcize i porezi čine blizu 60 odsto maloprodajne cene naftnih derivata.

Miodrag Kapor, stručnjak za energetsku politiku Foto: Kurir Televizija

Prema Kaporovim rečima Iransku naftu su najviše kupovale Indija, Kina i Japan, ali se njom snabdevala i Evropa.

Osim zatvaranja Ormuskog moreuza, kojim je svakodnevno prolazilo više od 20 miliona barela nafte, poremećaji na tržištu dodatno će se povećati zbog obustave rada rafinerije Ras Tanura u vlasništu saudisjkog državnog naftnog giganta "Aramko", koja je prestala da radi nakom napada dronom.

Svaki poremećaj na Bliskom istoku utiče na ceo svet

Kompleks Ras Tanura, smešten na obali Meksickog zaliva Saudijske Arabije, obuhvata jednu od najvećih rafinerija na Bliskom istoku, sa kapacitetom prerade od 550.000 barela dnevno, i predstavlja ključni izvozni terminal za saudijsku sirovu naftu. Nakon zatvaranja ove rafinerije tržište je reagovalo skokom cene sirove nafte za 10 odsto.

Da je teško prognozirati šta će se dešavati sa cenama nafte ističe i Ljubinko Savić iz Udruženja za Energetiku Privredne komore Srbije.

- Ovo je krupan događaj koji će uticati i na trensprot i isporuku i proizvodnju u zemljama koje su tradiconalni proizvođači i izvoznici sirove nafte. Svaki poremećaj na Bliskom istoku utiče na ceo svet i ostaviće reperkusije i na mala tržišta. Sve zavisi od toga da će se neke količine nafte nadomestiti iz drugih pravaca nabdevanja.