Cena nafte na svetskom tržištu već je u porastu, ali se nagli skok očekuje danas kao odgovor berze na napad Izraela i SAD na Iran koji je započeo u subotu ujutru. Ključna tačka rizika je Ormuski moreuz koji je zatvoren, tankeri su parkirani i dogodilo se ono čega su se pribojavali svetski analitičari i ekonomisti.

Zašto je važan moreuz?

Ormuski moreuz je ključni plovni put koji se nalazi između Omana i Irana, povezuje Persijski zaliv sa Omanskim zalivom i Arapskim morem. Na svom najužem mestu, plovni put je širok samo 33 kilometra, a brodska traka je širine samo tri kilometra u oba smera. Kroz ovaj uski pomorski prolaz svakodnevno prolazi više od 20 miliona barela nafte što je petina svetske dnevne potrošnje.

Osim iranske nafte kroz ovaj moreuz prolaze i velike količine sirove nafte koju zemlje OPEK-a, poput Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kuvajta i Iraka, vade sa naftnih polja regiona Persijskog zaliva i distribuiraju širom sveta.

Kako je za Kurir objasnila Zorana Mihajlović, bivša potpredsednica Vlade i ministarka energetike poskupljenje nafte na svetskom tržištu je sasvim izvesno, samo je pitanje koliko.

- Energetika je uvek oružje, što se vidi i na zatvaranju Ormuskog moreuza kroz koji prolazi od 20 do 40 odsto svetske sirove nafte. Cena po barelu je već preko noći skočila za 10 odsto, a očekuje se još veći skok cene koja može da ide od 100 do 120 dolara po barelu. Dodatna nesigurnost postoji da tankeri, koji su parkirani u moreuzu, mogu biti napadnuti od Huta iz Jemena koji podržavaju Iran što može dovesti do prosipanja nafte. Kako god bilo, to će se odraziti dalje ne samo na postojanje globalne nesigurnosti, već na ekonomiju sveta. Što pre se moreuz otvori to će se pre stabilizovati situacija na tržištu nafte - objasnila je ona.

Počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije i jedan od vrsnih poznavalaca svetskih kretanja na tržištu nafte Nebojša Atanacković upozorio je da je svetska berza sirove nafte i derivata najosetljivija u odnosu na berze svih drugih proizvoda.

- Već sada imamo povećanje berzanske cene sirove nafte koja će da nastavi da raste u zavisnosti od toga koliko će dugo sukob da potraje. Pretpostavka je da neće trajati suviše dugo zato što se Trampu ne isplati da ulazi previše duboko u sukob, jer mu za rat treba saglasnost Kongresa. Pretpostavljam da će se sve završiti raketnim udarima na Iran. Zatvaranje Ormuskog moreuza je mnogo značajnije i to može da potraje duže, a nemogućnost prolaska tankera značajno će uticati na cenu nafte. U ovoj situaciji teško je prognozirati koliko će sirova nafta poskupeti, nadam se ne više od 100 dolara po barelu - rekao je on.

Prema rečima Atanackovića situacija u Srbiji sa cenom goriva zavisiće najviše od situacije u Evropi čiji smo deo.

- Kako bude bilo u Evropi, tako će biti i kod nas. Evropa koja ne želi rusku naftu sad je u nezgodnoj poziciji tako da očekujem da će u EU doći do poskupljenja goriva samo je pitanje koliko. Mi cenu goriva dobijamo na osnovu analize berzanske cene derivata na Mediteranu. U odnosu na to imamo obrasce koje koristimo da bismo došli do cene koju predstavljamo svakog petka. Mislim da može da se napravi neka ravnoteža, ali pod uslovom da sukob u Iranu ne potraje dugo - rekao je Atanacković.

Od čega zavisi cena nafte

- Prošle godina nafta je imala relativno nisku cenu, sa 80 dolara po barelu je došla na neku normalu. Cena nafte često zavisi od kursa dolara. Proizvođači ne žele da imaju gubitak, pa kad pada vrednost dolara oni dižu cenu. Sama potrošnja nafte je smanjena u odnosu na neke ranije periode, postoje viškovi, pa može da se napravi neka ravnoteža sa cenom ukoliko sukob ne potraje - rekao je Nebojša Atanacković.

Prema njegovoj oceni zatvaranjem Ormuskog moreuza najviše će biti pogođena Kina kao najveći potrošač iranske nafte koju dobija upravo ovim putem.

Miodrag Kapor, ekonomista i stručnjak za energetiku kaže da je situacija vrlo nezahvalna za bilo kakve procene kad je u pitanju cena nafte.

- Procene su da će cena sirove nafte sigurno ići preko 100 dolara po barelu. Kako sada stvari stoje nastaviće se nestabilnost i cene će skakati, a koliko to niko ne može da proceni. U Srbiji 60 odsto cene goriva u maloprodaji zavisi od poreza i akciza, pa država ima načina da amortizuje veći skok cene nafte na svetskom tržištu i tako spreči veće poskupljenje goriva. To zavisi od spremnosti Vlade da apsorbuje pritisak sa svetskog tržišta nafte - kazao je Kapor.