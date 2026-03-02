Slušaj vest

Pokretanje malog biznisa danas je lakše nego ikada u tehničkom smislu - ali je i dalje izazovno u praksi. Nije presudno samo imati dobru ideju, već i plan, disciplinu i spremnost na rizik

Težina zavisi od tri faktora:

  • koliko kapitala vam je potrebno
  • koliko poznajete tržište
  • da li imate finansijsku rezervu za prve mesece

U Srbiji se mali biznis najčešće pokreće kao preduzetnička radnja ili društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO), a registracija se obavlja preko Agencija za privredne registre.

Prvi koraci ka sopstvenom biznisu

1. Proverite da li ideja ima tržište

Najčešća greška je zaljubiti se u ideju bez provere da li postoji kupac.

Zapitajte se:

  • Ko je moj kupac?
  • Koji problem rešavam?
  • Zašto bi neko platio baš meni?

Ako već postoji konkurencija — to je dobar znak. Znači da tržište postoji.

2. Izračunajte početne troškove

Napravite realnu procenu:

  • zakup prostora (ako je potreban)
  • oprema
  • porezi i doprinosi
  • marketing
  • osnovni troškovi života za prvih 6 meseci

Mnogi mali biznisi propadnu jer vlasnik nema finansijsku rezervu dok posao ne krene da donosi stabilan prihod.

3. Izaberite pravni oblik

Najčešće opcije su:

  • Preduzetnik (paušalac ili sa vođenjem knjiga) – jednostavnije i jeftinije za početak
  • DOO – ozbiljnija forma, ali sa više administracije

Izbor zavisi od delatnosti, planiranog prihoda i rizika.

4. Otvorite račun i sredite papirologiju

Nakon registracije u APR-u:

  • otvara se poslovni račun u banci
  • prijavljujete se u poresku upravu
  • po potrebi se prijavljujete za PDV

Ovde je pametno konsultovati knjigovođu – to nije trošak, već investicija.

5. Marketing je važniji nego što mislite

Mnogi misle da je najteže napraviti proizvod. U praksi je najteže – prodati ga.

Danas su ključni:

  • društvene mreže
  • Google pretraga
  • preporuke
  • profesionalan vizuelni identitet


Bez vidljivosti nema prihoda.

Koliko je zaista teško?

Statistika pokazuje da veliki broj malih biznisa ne preživi prve tri godine. Razlozi su najčešće:

  • loše planiranje
  • precenjena potražnja
  • nedostatak kapitala
  • nerealna očekivanja

Ali dobra vest je - mali biznis pruža:

  • finansijsku nezavisnost
  • fleksibilnost
  • mogućnost rasta
  • potencijalno veće prihode nego rad za platu

