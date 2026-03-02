Kako pokrenuti mali biznis u Srbiji? Ovo su ključni koraci - evo šta vam je sve potrebno i šta vas čeka od prvog dana
Pokretanje malog biznisa danas je lakše nego ikada u tehničkom smislu - ali je i dalje izazovno u praksi. Nije presudno samo imati dobru ideju, već i plan, disciplinu i spremnost na rizik
Težina zavisi od tri faktora:
- koliko kapitala vam je potrebno
- koliko poznajete tržište
- da li imate finansijsku rezervu za prve mesece
U Srbiji se mali biznis najčešće pokreće kao preduzetnička radnja ili društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO), a registracija se obavlja preko Agencija za privredne registre.
Prvi koraci ka sopstvenom biznisu
1. Proverite da li ideja ima tržište
Najčešća greška je zaljubiti se u ideju bez provere da li postoji kupac.
Zapitajte se:
- Ko je moj kupac?
- Koji problem rešavam?
- Zašto bi neko platio baš meni?
Ako već postoji konkurencija — to je dobar znak. Znači da tržište postoji.
2. Izračunajte početne troškove
Napravite realnu procenu:
- zakup prostora (ako je potreban)
- oprema
- porezi i doprinosi
- marketing
- osnovni troškovi života za prvih 6 meseci
Mnogi mali biznisi propadnu jer vlasnik nema finansijsku rezervu dok posao ne krene da donosi stabilan prihod.
3. Izaberite pravni oblik
Najčešće opcije su:
- Preduzetnik (paušalac ili sa vođenjem knjiga) – jednostavnije i jeftinije za početak
- DOO – ozbiljnija forma, ali sa više administracije
Izbor zavisi od delatnosti, planiranog prihoda i rizika.
4. Otvorite račun i sredite papirologiju
Nakon registracije u APR-u:
- otvara se poslovni račun u banci
- prijavljujete se u poresku upravu
- po potrebi se prijavljujete za PDV
Ovde je pametno konsultovati knjigovođu – to nije trošak, već investicija.
5. Marketing je važniji nego što mislite
Mnogi misle da je najteže napraviti proizvod. U praksi je najteže – prodati ga.
Danas su ključni:
- društvene mreže
- Google pretraga
- preporuke
- profesionalan vizuelni identitet
Bez vidljivosti nema prihoda.
Koliko je zaista teško?
Statistika pokazuje da veliki broj malih biznisa ne preživi prve tri godine. Razlozi su najčešće:
- loše planiranje
- precenjena potražnja
- nedostatak kapitala
- nerealna očekivanja
Ali dobra vest je - mali biznis pruža:
- finansijsku nezavisnost
- fleksibilnost
- mogućnost rasta
- potencijalno veće prihode nego rad za platu
Kurir.rs/Telegraf Biz