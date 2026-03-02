Slušaj vest

Pokretanje malog biznisa danas je lakše nego ikada u tehničkom smislu - ali je i dalje izazovno u praksi. Nije presudno samo imati dobru ideju, već i plan, disciplinu i spremnost na rizik

Težina zavisi od tri faktora:

koliko kapitala vam je potrebno

koliko poznajete tržište

da li imate finansijsku rezervu za prve mesece

U Srbiji se mali biznis najčešće pokreće kao preduzetnička radnja ili društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO), a registracija se obavlja preko Agencija za privredne registre.

Prvi koraci ka sopstvenom biznisu

1. Proverite da li ideja ima tržište

Najčešća greška je zaljubiti se u ideju bez provere da li postoji kupac.

Zapitajte se:

Ko je moj kupac?

Koji problem rešavam?

Zašto bi neko platio baš meni?

Ako već postoji konkurencija — to je dobar znak. Znači da tržište postoji.

2. Izračunajte početne troškove

Napravite realnu procenu:

zakup prostora (ako je potreban)

oprema

porezi i doprinosi

marketing

osnovni troškovi života za prvih 6 meseci

Mnogi mali biznisi propadnu jer vlasnik nema finansijsku rezervu dok posao ne krene da donosi stabilan prihod.

3. Izaberite pravni oblik

Najčešće opcije su:

Preduzetnik (paušalac ili sa vođenjem knjiga) – jednostavnije i jeftinije za početak

DOO – ozbiljnija forma, ali sa više administracije

Izbor zavisi od delatnosti, planiranog prihoda i rizika.

4. Otvorite račun i sredite papirologiju

Nakon registracije u APR-u:

otvara se poslovni račun u banci

prijavljujete se u poresku upravu

po potrebi se prijavljujete za PDV

Ovde je pametno konsultovati knjigovođu – to nije trošak, već investicija.

5. Marketing je važniji nego što mislite

Mnogi misle da je najteže napraviti proizvod. U praksi je najteže – prodati ga.

Danas su ključni:

društvene mreže

Google pretraga

preporuke

profesionalan vizuelni identitet



Bez vidljivosti nema prihoda.

Koliko je zaista teško?

Statistika pokazuje da veliki broj malih biznisa ne preživi prve tri godine. Razlozi su najčešće:

loše planiranje

precenjena potražnja

nedostatak kapitala

nerealna očekivanja

Ali dobra vest je - mali biznis pruža:

finansijsku nezavisnost

fleksibilnost

mogućnost rasta

potencijalno veće prihode nego rad za platu