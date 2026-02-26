Slušaj vest

Milisav Mića Stojanović iz sela Razgojna kod Leskovca na svom porodičnom gazdinstvu na dva hektara gaji paprike i prerađuje ih u slatku i ljutu mlevenu alevu papriku. Da bi godišnje proizveli između dve i tri tone mlevene začinske paprike svi članovi domaćinstva predano rade do kasnih sati uveče, a ustaju u osvit zore.

Tradicija duga 100 godina

Kako sam Mića priča za Kurir Biznis, leti kada je potrebno zalivanje, noćima nema sapvanja, jer od roda paprike zavisi ceo biznis koji su nasledili od predaka koji su ovim poslom počeli da sa bave pre više od 100 godina.

Milisav Mića Stojanović iz sela Razgojna kod Leskovca na sajmu etno hrane i pića u Beogradu Foto: Kurir/S.Č.

- To je tradicija od dede pa preko oca do mene, svi se bavimo proizvodnjom aleve i suve paprike. Na našem poljoprivrednom gazdinstvu proizvodimo crvenu slatku i ljutu papriku na dva hektara. Deo tih paprika sušimo, peglamo i prodajemo na komad ili na vezu od 10 komada, a deo meljemo i koristimo za proizvodnju mlevene paprike. Proizvodimo mlevenu slatku papriku, tucanu ili gruvanu slatku papriku, melvenu ljutu papriku i tucanu, gruvanu ljutu papriku. Godišnje proizvedemo tri tone suve paprike od koje ispadne oko tri tone mlevene začinske paprike - počinje priču Mića Stojanović za Kurir Biznis.

CENE MLEVENE I SUVE PAPRIKE - komad suve paprike zavisno od veličine košta od 10 do 40 dinara

- Na veliko u rinfuzu kilogram mlevene paprike košta 1.500 dinara

- Kilogram mlevene paprike u maloprodaji košta od 2.000 do 3.000 dinara

Ima posla i za sezonce

Na gazdinstvu tokom cele godine rade Mića i njegova supruga, sin i snaja, a u jeku sezone zapošljavaju i sezonske radnike.

Poljoprivredno gazdinstvo "Stojanović" iz sela Razgojna kod Leskovca proizvede tri tone mlevene aleve paprike.

- Ustajemo rano, ležemo kasno, u sezoni se ne spava noćima kada moramo da navodnjavamo povrće. Kada se paprika obere ona se suši ispod folije tri do četiri dana da uvene, a onda se niže komad po komad na kanap i suši. Suši se na suncu i na promaji ali se mora više puta okretati da je sunce ne sprži. Sušenje je prirodno i traje do tri meseca, posle čega se skida, pegla i pakuje u veze, a ostalo se melje kamenim mlinovima i pakuje u kese od 100 grama i pola kilograma. Na veliko mesnoj industriji prodajemo mlevenu papriku i u rinfuzu na džakove - ističe Stojanović.

Iako je povrtarstvo i proizvodnja mlevene paprike jedini izvor prihoda porodici, kaže da se u poslednje vreme sve teže živi od toga zbog velikog uvoza.

Uvoz gasi domaću proizvodnju

- Gase se sela, mladi beže. Ranije smo podnosili nekako, ali zbog velikog uvoza prebukira se tržište, obore se cene, a nama je skupa proizvodnja i ne samo što ne uspemo ništa da zaradimo nego ne izvučemo ni uloženo. I kada se to desi dve godine zaredom veliki proizvođači pucaju. Gase se sela, mladi beže - kaže Stojanović.

Poljoprivredno gazdinstvo "Stojanović" iz sela Razgojna kod Leskovca proizvede tri tone mlevene aleve paprike.

Uprkos svim izazovima njegov biznis opstaje, kako sam Mića kaže, zahvaljujući starim mušterijama.

- Biznis nam je uspešan zahvaljujući starim mušterijama. Prodajemo naše proizvode na veliko i mesnim industrijama i individualnim kupcima, a i građanima. Svi koji traže domaću alevu papriku oni kupuju kod nas. Ali opada kupovna moć, a i narod manje, to je problem - jada se Mića.