Rekordna, ujedno i najduža kobasica na svetu, napravljena u Srbiji, u vojvođanskom selu Turija, vredi tačno 1.633.600 dinara, odnosno oko 1,6 miliona dinara. Turijci su i ove godine nadmašili sopstveni Ginisov rekord, izradivši kobasicu dugu čak 2.042 metra.

Nakon što je svečano dovezena traktorom uz intoniranje himne „Bože pravde“, simbolično je presečen prvi metar, a organizatori su saopštili da svi zainteresovani mogu da ga kupe po ceni od 800 dinara. To znači da bi, ukoliko bi se prodala u celosti, turijska kobasica mogla da dostigne vrednost od oko 1,6 miliona dinara. Time ona nosi titulu ne samo najduže, već i najskuplje kobasice na svetu.

Iako je cena od 800 dinara po metru pristupačna, kupovina cele kobasice zahtevala bi ozbiljna sredstva, jer jednostavna računica pokazuje da njena vrednost prelazi milion dinara. Ukupno, ona košta gotovo 14.000 evra, što je iznos dovoljan za kupovinu solidnog automobila.

Međutim, Turijci ističu da se sav uloženi trud ne može izraziti novcem, jer je u 2.042 metra utkana tradicija duga četrdeset godina, koju s ponosom neguju svake godine. Ova manifestacija je posebna i po tome što je kobasica za metar duža nego prethodne godine. Tako se, iz godine u godinu, produžava, metar po metar.

Jedan od osmorice majstora koji su učestvovali u njenoj izradi kaže da su je pravili više od dvadeset sati i da su za njenu pripremu utrošili dve tone mesa.

Naravno, kobasica se ne prodaje u jednom komadu jednom kupcu. Po završetku zvaničnog dela ceremonije započela je prodaja na metar. Formirali su se dugi redovi, a gotovo svaki posetilac želeo je da ponese kući makar deo ovog jedinstvenog poduhvata.

Dolazak kobasice bio je pravi spektakl, gotovo kao doček najvažnijeg svetskog državnika. Uz zvuke himne „Bože pravde“, traktor se polako kretao kroz okupljenu masu ljudi pristiglih iz različitih krajeva Srbije.

Događaj je bio upotpunjen nastupom tamburaškog orkestra i izvođenjem poznatih pesama.

Majstori iz Turije svake godine produžavaju kobasicu za tačno jedan metar, pa je tako i ove godine oboren prethodni rekord, čime je potvrđena kandidatura za Ginisovu knjigu rekorda.