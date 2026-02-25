Slušaj vest

S vremena na vreme u hrvatskoj javnosti pojavi se priča o tome kako je neko apsurdno mnogo platio vožnju taksijem. Dok se s jedne strane vozači onlajn platformi bune zbog cena, a država najavljuje određivanje najniže i najviše cene vožnje po kilometru, pojedini vozači su, čini se, dobro iskoristili rupu u zakonu.

Za pet kilometara vožnje 350 evra

Naime, jedan Zagrepčanin nam je poslao fotografiju crne table na kojoj su ispisane cene vožnje taksija koji je, kako kaže, često parkiran na Glavnoj železničkoj stanici u Zagrebu. Na tabli piše da je start 10 evra, jedan kilometar košta 50 evra, a jedan minut 5 evra. To znači da biste vožnju od 5 kilometara platili neverovatnih 335 evra. Za taj iznos, poređenja radi, može se pronaći i jednosmerna karta do Njujorka — ako ne i jeftinije.

"Što je najbolje od svega, sve je po zakonu, zakon mu to dozvoljava jer nema limita u ceni, a to što je on crnom bojom na crnom automobilu sve ispisao pa se ne vidi, takođe je sve po zakonu“, rekao nam je ogorčeno Zagrepčanin koji je poslao fotografiju.

Ministarstvo mora, prometa i veza upoznato je sa činjenicom da se s vremena na vreme u javnosti pojavi nova priča o tome da neko, često upravo turisti, preplate vožnju taksijem. Upravo zato planiraju uvođenje minimalne i maksimalne cene, zbog čega je osnovano i radno telo u kojem se nalaze predstavnici korisnika, ali i taksista.

Država ograničava cene taksija

"Pokušaćemo sve to da uskladimo na način da i minimalna i maksimalna cena budu na neki način ograničene i kontrolisane, kako bi svi koji se bave taksi uslugom i oni koji je koriste bili maksimalno zadovoljni“, rekao je državni sekretar Tomislav Mihotić.

Na taj način moglo bi se odgovoriti na kritike taksista o nepravednim cenama, delom zbog onlajn platformi koje zavise od potražnje i obaraju cenu, a istovremeno više ne bi moglo da se naplaćuju neverovatni iznosi putnicima. Rad taksista nadziraće se i posebnim karticama koje se uvode od juna.

"Veliku karticu treba staviti ispod vetrobranskog stakla u donji levi ugao, kako bi bila vidljiva potencijalnom putniku van vozila, odnosno da potencijalni putnik još pre ulaska u vozilo preko QR koda može da proveri validnost kartice“, objašnjava Renata Jandrašek iz Agencije za komercijalnu djelatnost, za RTL Direkt.