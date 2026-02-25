Slušaj vest

Na južim obroncima Kopanika na nadmorskoj visini od 550 metara nalazi se pravi banji biser - Jošanička banja. Ušuškana u dolini reke Jošanice ovo je i vazdušna banja bogata šumama u kojima dominira crni bor, a proslavila se termalnim izvorima sa lekovitom vodom koji spadaju u najtoplije u Evropi. Nalazi se u opštini Raška na 245 km od Beograda, miris pare nad rekom u zimskim jutrima i pogled na šumovite padine daju joj planinsko-mediteranski šarm.

Kako stići iz Beograda?

Iz Beograd do Jošaničke Banje dolazi se auto-putem Miloš Veliki do Preljine, zatim Ibarskom magistralom preko Kraljevo ka Raška, odakle se lokalnim putem skreće ka banji i vozi oko 20 km. Put traje približno 3,5 do 4 sata, u zavisnosti od saobraćaja i vremenskih uslova. Za one bez automobila, postoji autobuska linija do Raške ili Kraljeva, a zatim lokalni prevoz ili taksi do same banje.

Lekovita svojstva termalnih izvora u ovoj banji poznata još od Rimskog doba o čemu svedoče arheološki tragovi u okolini. Tokom osmanskog perioda, izvori su takođe bili u upotrebi, o čemu svedoči tursko kupatilo iz 17. veka, dok je ozbiljniji razvoj banjskog lečilišta započeo je krajem 19. i početkom 20. veka.

Prvo stručno ispitivanje lekovitosti voda Jošaničke Banje urađeno je 1834. godine. Voda je ispitivana na Bečkom medicinskom univerzitetu a na zahtev kneza Miloša pa je tom prilikom voda Jošaničke Banje izjednačena sa vodama Ribarske i Brestovačke Banje.

Naredne 1835. godine vodu je ispitao i baron Herder, kraljevsko-saksonski upravitelj rudokopa, i isto nastavio ponovo 1846. godine. Tih godina u Jošaničkoj Banji su se lečili članovi porodice kneza Miloša.

Između dva svetska rata Jošanička Banja postaje sve popularnija među gostima iz tadašnje Kraljevine Jugoslavije, a posleratni period donosi izgradnju rehabilitacionih centara i hotela. Danas kombinuje zdravstveni turizam, vikend-odmor i planinski ambijent što ovu banju svrstava među poznatije u Srbiji, ali i regionu.

Po čemu je poznata voda

Izvori Jošaničke Banje nalaze se na vulkanskom području i proizišli kao rezultat tektonskih promena, ima ih 13 od kojih su punovodni odnosno u upotrebi njih četiji i daju 30 litara vode u sekundi. Izbijaju iz pukotina stena serpetina i trahita.

Jošanička Banja je poznata po hipertermalnim izvorima čija temperatura dostiže i do 78°C koja mora da se rashlađuje da bi mogla da se koristi. To je svrstava među najtoplije banje u Evropi. Voda je mineralna, bogata natrijumom, kalijumom, kalcijumom i drugim mikroelementima, a zbog svoje temperature i hemijskog sastava koristi se u terapijske svrhe.

Posebnost ove vode je upravo kombinacija visoke temperature i mineralnog sastava što omogućava snažno delovanje na mišićno-koštani sistem, ali i na cirkulaciju i metabolizam. Svaka terapija se sprovodi uz konsultaciju sa lekarom, posebno zbog visoke temperature vode. Terapije u Jošaničkoj banji najčešće se koriste za sledeća stanja:

reumatskih oboljenja

problema sa kičmom i zglobovima

posttraumatskih stanja i oporavka nakon preloma

određenih neuroloških oboljenja

problema sa cirkulacijom

nespecifične bolesti pluća, naročito uz inhalacije

periferne vaskulopatije i različiti oblici polineuropatija

ginekološki problemi

kožne bolesti

Posetiocima ovog lečilišta je na raspolaganju hidroterapija, koja osim plivanja i kupanja, uključuje i mogućnost podvodne masaže.

Šta videti u okolini?

U blizni Jošaničke banje nalaze se brojne istorijske znamenitosti i manastiri. Prvi među jednakima je manastir Studenica jedan od najznačajnijih srpskih srednjovekovnih manastira, pod zaštitom UNESCO-a, udaljen oko 40 kilometara od same banje. Tu je naravno i Kopaonik odnosno nacionalni park koji je idealan za planinarenje leti i skijanje zimi. Na 55 km od Jošaničke banje nalazi se Novi Pazar grad bogate istorije, u čijoj se blizini su manastiri Sopoćani i Đurđevi stupovi. Naravno, ne treba zaboraviti ni Kraljevo i manastir Žiču koji se nalaze na 74 km od banje.

Cene smeštaja

Za razliku od izvikanih banja Jošanička Banja nudi mir. Nema gužvi, ni urbanog tempa samo šum reke, para iznad termalnih bazena i planinski vazduh. Upravo ta kombinacija čini je idealnom za one koji žele da spoje zdravstveni oporavak sa begom iz gradske svakodnevice.

Kad su u pitanju cene smeštaja u ovoj banji one su vrlo pristupačne, a cene variraju u zavisnosti od tipa smeštaja, perioda boravka i opremljenosti. Smeštaj u privatnim apartmanima i sobama može se naći za 20 evra po noćenju, dok van sezone cene padaju na oko 700 do 1.500 dinara po osobi. Hotelskismeštaj je naravno skuplji, ali i komforniji.

Jošanička Banja je mala, ali ima nekoliko prijatnih mesta gde može da se pojedu lokalni specilaliteti po pristojnim cenama. Na meniju su najčešće domaće pečenje i roštilj, gulaš, pasulj, domaće kiselo mleko ili sir , kao i lokalno vino i rakija. Ručak koji uključuje glavno jelo i piće najčešće košta oko 1.000 dinara po osobi, a hrana je vrhunskog kvaliteta kupljena od lokalnih seljaka.