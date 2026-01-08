Slušaj vest

Na 30 kilometra od Kruševca nalazi se čuvena Ribarska Banja koju s pravom zovu i kraljevska banja. Smeštena je u centralnoj Srbiji, na severnim padinama planine Veliki Jastrebac, na oko 540 m nadmorske visine u dolini Ribarske reke. Ova banja poznata je po termalnim izvorima i bazenima na otvorenom, pa je moguće kupanje i po ciči zimi zbog izuzetno tople vode. Ovaj jedinstven osećaj ima pozitivan utiucaj na zdravlje, pa ova srpska banja po usluzi i kvalitetu može bez problema da parira sličnim centrima u regionu i Evropi.

Ribarska Banja ima veoma dugu tradiciju banjskog lečenja. Arheološki ostaci ukazuju da su termo‑mineralni izvori korišćeni još u vreme Rimljana, koji su cenili lekovita svojstva ovih voda i verovatno gradili prva kupatila na ovom mestu. Tokom osmanske vladavine ovde je izgrađeno tursko kupatilo - amam, čiji su temelji iskorišćeni i kasnije za gradnju modernih objekata.

Kraljevska banja

Ribarsku banju često zovu i kraljevskom i to ne bez razloga. Naime, razvoj ove banje početkom 20. veka pokrenuo je niko drugi do tadašnji kralj Petar I Karađorđević. Pod njegovim nadzorom počinju da se grade paviljoni i prvi bolnički objekti, a sam kralj je česato bio gost u Ribarskoj banji tražeći olakšanje za svoj reumatski bol. U ovoj banji je 1913. godine kralj Petar potpisao Deklaraciju o povratku Kosova i Metohije tadašnjoj Kraljevini Srbiji.

Pored njega Ribarsku banju su posećivali i drugi članovi kraljevske dinastije Karađorđević, a bila je omiljena destinacija i tadašnje srpske elite.

Termalni izvori i lekovita voda

Ribarska Banja ima šest termomineralnih izvora koji su bogati sumporom i mineralima, i to su vode tipa homeotermi i hipotermi odnosno tople vode koje ne menjaju temperaturu ni po najoštrijoj zimi. Temperatura izvora je različita od 16 °C koliko je hladni izvor, pa do 41,5 °C u najtoplijem termalnom izvoru.

Lekovita voda Ribarske Banje koristi se za:

kupanje, jer topla mineralna voda opušta mišiće, poboljšava cirkulaciju i smanjuje bol u zglobovima

Pijenje posebno sa hladnog izvora

Pijenje posebno sa hladnog izvora koristi se za terapiju koštanog sistema posebno nakon povreda i operacija

kod različitih reumatskih oboljenja

za zglobove i deformitete kičme

rehabilitacija nakon preloma i operacija

poboljšanje cirkulacije i opšteg zdravlja

Zbog sumporovite strukture i bogatstva minerala, voda se smatra korisnom i za kožne probleme, pa čak i kod osoba sa respiratornim tegobama zahvaljujući čistom vazduhu planine Jastrebac.

Termalna voda se koristi u medicinskom okviru Specijalne bolnice Ribarska Banja, koja je poznata kao centar za rehabilitaciju ortopedskih i degenerativnih oboljenja.

Iako postoji mogućnost kupanja napolju, većina usluga termalnih voda i banjskih tretmana obično je organizovana u uređenim bazenima unutar objekata ili specijalnih banjskih kupatila, gde se lekovita voda direktno koristi za terapiju i rehabilitaciju.

Nestvarna priroda

Ribarska Banja se nalazi u šumovitom predelu planine Jastrebac, okružena bukovim i hrastovim šumama i ima subplaninsku klimu sa svežim, čistim vazduhom što dodatno doprinosi njenim lekovitim svojstvima i osećaju opuštenosti. Ova banja spaja terapeutsku snagu toplih termalnih izvora sa klimatskim lečenjem i prirodnim okruženjem, zbog čega se smatra jednim od važnijih balneoloških centara u Srbiji. A, kad ste već tu možete proštati po planini Jastrebac, posetiti istoimeno izletište ili uživati sa decom u Avantura parku.

Na samo pola sata vožnje od Ribarske banje nalazi se Kruševac gde možete posetiti čuvenu gradsku kulu, spomenik kneza Lazara, Narodni muzej, lokalitet “Lazarev grad” i mnoge druge kulturno-istorijske spomenike.

Cene smeštaja

Kad su u pitanju cene smeštaja one su šarenolike i zavisnosti šta želite i koliko ste spremni da potrošite. Ukoliko niste pri parama u privatnom smeštaju nedaleko od same banje noćenje košta od 1.200 do 1. 500 dinara po osobi van sezone, pa do kompletnih paketa u zavodima (pun pansion, terapije) koji su nešto skuplji i iznose oko 3.900 dinara po osobi uz tri oborka.