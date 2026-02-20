Beograd dobija čvorište koje je čekao: Nova autobuska stanica Jug kreće sa radom na proleće - evo gde se tačno nalazi
Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je da se puštanje u rad autobuske stanice Jug očekuje krajem marta ili početkom aprila, dok bi radovi na staničnoj zgradi glavne autobuske stanice trebalo da budu okončani na proleće 2027. godine.
- Što se tiče stanice Jug, mislimo da je realno da do kraja marta završimo prvu fazu da bi ona počela da živi, da bi ljudi mogli sa nje da kreću. BAS je odradio svoj deo poslova, mi smo još neke saobraćajnice okolo krenuli da sređujemo, izlazak na Autokomandu i izlazak na autoput, dodatno koji ćemo napraviti. Mislimo da će to da rastereti prelazak preko Gazele jer mnogi ljudi koji idu u južnu Srbiju neće morati da prelaze Gazelu, da idu na glavnu autobusku stanicu, već tu će imati ogroman parking gde mogu da parkiraju kola - rekao je Šapić.
On je dodao da će sa autobuske stanice Jug biti organizovane posebne linije ka centru grada.
Govoreći o glavnoj autobuskoj stanici, Šapić je naveo da se istovremeno, preko puta nje, gradi i objekat železničke stanice.
- I jedna i druga očekujemo da budu gotove do proleća 2027. godine - rekao je Šapić.
Biznis Kurir