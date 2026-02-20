- Što se tiče stanice Jug, mislimo da je realno da do kraja marta završimo prvu fazu da bi ona počela da živi, da bi ljudi mogli sa nje da kreću. BAS je odradio svoj deo poslova, mi smo još neke saobraćajnice okolo krenuli da sređujemo, izlazak na Autokomandu i izlazak na autoput, dodatno koji ćemo napraviti. Mislimo da će to da rastereti prelazak preko Gazele jer mnogi ljudi koji idu u južnu Srbiju neće morati da prelaze Gazelu, da idu na glavnu autobusku stanicu, već tu će imati ogroman parking gde mogu da parkiraju kola - rekao je Šapić.