Slušaj vest

Ministarstvo finansija donelo je pravilnik kojim se uređuju uslovi, način i postupak ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja poreza na dodatu vrednost (PDV) i akciza, kao i prava na refakciju ili povraćaj PDV-a za učesnike međunarodno priznate izložbe Expo 2027 Beograd.

Pravilnikom je definisano da privremeni uvoz akciznih proizvoda i drugih dobara za potrebe izložbe neće biti oporezovan akcizom i PDV-om, dok pravo na oslobađanje mogu ostvariti i kancelarija komesara sekcije i ovlašćeno osoblje, uključujući članove njihovih porodica.

Takođe, oslobađanje se odnosi i na stavljanje dobara u slobodan promet unutar Srbije, uključujući električnu energiju, gorivo, maziva i druga dobra koja se koriste u okviru Expo 2027.

Za ostvarivanje ovih prava neophodna je posebna potvrda Expo 2027, a refakcija PDV-a vrši se na osnovu podnetog zahteva Poreskoj upravi, uz prateću dokumentaciju o nabavkama dobara i usluga u zemlji.

Pravilnik predviđa i povraćaj PDV-a za učesnike koji su obveznici poreza, kao i posebna pravila za nabavku vozila i rezervnih delova za službenu upotrebu.

Zahtev za refakciju PDV-a za prvi period, uključujući februar 2026. godine, podnosi se za sve nabavke izvršene od dana registracije kancelarije komesara sekcije do kraja meseca.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije.