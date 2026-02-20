Slušaj vest

Od jula prošle godine banke u Hrvatskoj pooštrile su uslove kreditiranja, što je mnogim građanima znatno otežalo put do prve nekretnine. Minimalni iznosi učešća i strože procene kreditne sposobnosti ograničili su mogućnost kupovine stana bez značajne ušteđevine, pa su mnogi koji su planirali kupovinu morali da prilagode svoje planove.

Ipak, uprkos tim restrikcijama, pojedinci su u poslednjih godinu dana uspeli da kupe stan bez veće ušteđevine, često kombinujući sopstvenu kreditnu sposobnost s pomoći porodice ili srećnim spletom okolnosti. Njihova iskustva pokazuju da i u pooštrenim uslovima postoji prostor za kupovinu nekretnine, ali uz određeni nivo planiranja i, ponekad, sreće.

Neki su opisali kako su iskoristili poslednje trenutke pre novih propisa kako bi obezbedili kredit u punom iznosu i kupili stan bez početne ušteđevine.

Kupili stan bez evra ušteđevine u poslednji čas

"Kupili sa nula ušteđevine pre novih propisa, u trećem mesecu 2025. Jednostavno smo dobili kredit u punom iznosu, PBZ. Nešto sam čuo da i dalje ne treba imati učešće ako je u pitanju rešavanje stambenog pitanja.“

Jedna osoba detaljno je opisala kako su se sve okolnosti poklopile da bi mogli da kupe potpuno namešten stan u Zagrebu, uključujući cenu stana, kaparu, procenu banke i iznos kredita.

"Da, mi, prošle godine, ali nama se zaista sve poklopilo. Mesec i po dana pre kupovine stana kupila sam auto za 30.000 evra i ostalo mi je nešto sitno ušteđevine, pa sam morala da pozajmim od roditelja kako bih dala kaparu od 10.000 evra. Srećom, moji roditelji nisu pravili problem, znaju koliko radim, pa niko nije imao primedbe. To je bila definitivno najgluplja odluka ikad, ali stvarno nisam mislila da ćemo pronaći stan u tako kratkom roku, a stari auto mi se pokvario i nisam htela ponovo da kupujem neku krntiju.

Kao prvo, kupovali smo potpuno namešten nov stan za 260.000 evra, a vlasnica ga je spustila na 240.000 evra (muž je bio kreditno sposoban za 250.000 evra) jer nismo želeli sudužništvo. Zagreb, zapad, 66 m2 plus 185 m2 dvorišta, parking i dva spremišta. Po koeficijentima ispadne ukupno 88 m2. U banci su prvo rekli da će dati 90 odsto procene, a na kraju, kada je stigla procena (262.000 evra), dali su ceo iznos (240.000 evra), pa su nam vratili i kaparu na račun, koju sam ja vratila roditeljima.

U ponedeljak je bila isplata i dobili smo ključeve, u petak smo već spavali u novom stanu. Da ne pričam da nam je vlasnica ostavila apsolutno sve, uključujući i trimer za vrt. Kupili smo samo neke sitnice (sto za terasu, sušilicu, roštilj, novi kauč, neke lustere i slično). Dobili smo kamatu 2,85 odsto i EKS 3,02 odsto.“

Komentari pokazuju različite strategije i okolnosti koje su omogućile kupovinu stana bez značajne ušteđevine.

Mnoge je zanimalo kako

Autorka je pojasnila svoju finansijsku situaciju koja je zaintrigirala mnoge.

„Ja nemam fiksna primanja, imam manju firmu, muž radi za prosečnu platu i pomaže mi. Dve godine sam mu svakog meseca isplaćivala drugi dohodak na račun i to mu je podiglo kreditnu sposobnost, jer smo računali da će mene proveravati pri proceni kreditne sposobnosti pošto sam samozaposlena. Uglavnom, računali su mu ukupna primanja oko 2.500 evra i s tim je bez problema prošle godine dobio ratu od 1.000 evra, pri čemu su mu od toga odbili i dozvoljeni minus i limite na kreditnim karticama (bez obzira na to da li su iskorišćeni).“

Drugi je ispričao kako je, iako mu je nedostajalo novca, uspeo da kupi stan i sada vraća dug zajedno s kreditom:

"Ja sam naleteo na odličan stan, ali mi je falilo 20.000 evra. Pozajmio sam novac, kupio stan i sada vraćam dug zajedno s kreditom. Malo ću da se stisnem, ali ključevi su u ruci.“

Pripreme i vreme kupovine

Neki su planirali kupovinu pre nego što su na snagu stupili novi uslovi, koristeći različite vrste kredita i subvencije:

"Još nije realizovano, ali da. Sve je rešeno pre 1.7.2025. Dok je bilo u ponudi, podignut je kredit za kaparu u obliku stambenog kredita za učešće sa 4 odsto kamate u Erste. U Zabi je prethodno odobren kredit za 100 odsto vrednosti sa 2,85 nominalno i 3,05 efektivno. Kada stan dobije upotrebnu dozvolu, Zaba isplaćuje investitoru preostali deo, a ostatak ide meni na račun. Tim ostatkom uređujem stan. Povratom polovine PDV-a zatvaram kredit za kaparu. Ceo plan se odvijao u najbolje vreme. Pre najave povrata PDV-a dao sam kaparu, dakle pre skoka cena zbog subvencije. Država je u ovom slučaju zaista subvencionisala mene, a ne investitora. Pre promene uslova solemnizovao sam ugovor o kreditu. Dok je još bilo u ponudi, podignut je kredit za kaparu sa stambenom kamatom. Danas je to sve u problemu.“

Neki su upozorili da novi propisi od 1. jula 2025. zahtevaju minimalno 10 odsto učešća: „Trebao si drugačije da postaviš vremenski rok. Ne u poslednjih godinu dana, već nakon 1.7.2025. Od tada moraš imati minimalno 10 odsto kupoprodajne cene.“

Kombinovanje kredita i ličnih resursa

Jedna osoba opisala je kako su uzeli nenamenski kredit za kaparu i uređenje stana, kao i kako su upravljali troškovima nakon useljenja:

"I mi smo među njima. Našli smo stan za 143.000, a dozvoljeni stambeni kredit bio je 150. Uzeli smo nenamenski kredit od 7.000 i time pokrili kaparu i uređenje. Sada plaćamo 600 evra stambeni i 80 evra taj nenamenski mesečno, bez minusa i dodatnih troškova. U redu, prvih pet plata nakon useljenja potrošili smo na ostatak opremanja, ali i dalje ne žalimo ni dinara. Kada je trebalo platiti porez, novac smo pozajmili od prijatelja i posle dva meseca stigao je povrat, pa smo odmah vratili dug. Bili smo na nuli pre i posle kupovine. Ima nas (napomena da je u 5/25 banka davala 100 odsto iznosa, a ne kao sada 90 odsto).“

Jedan komentator je objasnio da je moguće kupiti stan i bez pomoći roditelja, ali je potrebno imati barem malo sreće i biti uporan:

"Da, moj prijatelj. Sam je kupio manji dvosoban stan u starogradnji u Zagrebu. Radi u IT sektoru, ima nešto iznadprosečnu platu u Hrvatskoj. Kredit je podigao bez pomoći roditelja na 30 godina. Može se, ali treba imati malo sreće i biti uporan.“