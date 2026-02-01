Cene kvadrata u Beogradu u proseku se kreću između 2.500 i 3.000 evra

Slušaj vest

U najnovijoj epizodi podkasta „Keš ekspert“, stručnjak za nekretnine Dušan Mirkulovski govorio je o tome gde se trenutno u Srbiji najviše isplati ulagati u nekretnine i koje lokacije najbolje zadržavaju vrednost

Prema njegovim rečima, Surčin je trenutno jedna od najperspektivnijih opcija za investitore koji žele da ostvare rast vrednosti u narednih nekoliko godina.

- Ukoliko danas kupite nekretninu u Surčinu, za dve do tri godine gotovo sigurno možete očekivati ozbiljan porast vrednosti - istakao je Mirkulovski.

Foto: MONDO/Matija Popović

Tržište nekretnina u Beogradu

Kada je reč o centru Beograda, on i dalje donosi najveću rentu, međutim rast cena je umeren i kreće se između 5 i 6% godišnje, što je u skladu sa inflacijom.

Na pitanje koja lokacija u Beogradu najbolje čuva vrednost, Mirkulovski je naglasio da:

- Gotovo da nema dela grada koji nije podložan tržišnim promenama, ali ako bismo morali da izdvojimo biser Beograda, to bi bio Stari grad. Iako je Savski venac poslednjih godina stekao veliku popularnost, Stari grad je zadržao autentičnost i vrednost koju Beograđani izuzetno cene.

Zlatibor kao primer uspešne investicije

Stručnjak je skrenuo pažnju i na manje gradove i turističke centre, među kojima se posebno izdvaja Zlatibor. Ova planina je od 2020. godine doživela snažan rast, i po vrednosti kvadrata i po broju novih objekata.

- Svi koji su na Zlatiboru uložili u pravo vreme, odlično su prošli. Cene i potražnja su znatno porasle, posebno tokom i nakon pandemije - rekao je Mirkulovski.

agent za nekretnine Foto: Andriy Popov / Alamy / Profimedia

Luksuz prvi trpi kad je kriza

Govoreći o tržišnim ciklusima, stručnjak je podsetio i na krizu iz 2008. godine, kada su cene u prestižnim delovima poput Vračara padale, dok su pristupačnija naselja poput Altine i Borče beležila rast.

- Tokom kriza, luksuz uvek prvi trpi. Kvartovi u kojima ljudi realno žive uvek opstaju, jer su zasnovani na stvarnim potrebama, a ne na luksuzu - objašnjava Mirkulovski.

Iako Beograd i dalje ostaje glavni centar tržišta nekretnina, manji gradovi i povoljnije lokacije sve više dobijaju na značaju. Prema rečima stručnjaka, Stari grad i Surčin su trenutno najatraktivniji delovi prestonice za ulaganje, dok se Zlatibor i dalje ističe kao primer uspešne investicione destinacije van Beograda.

Kurir.s