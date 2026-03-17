Slušaj vest

U međunarodnom putničkom pristaništu Luka Beograd danas je otvorena nautička sezona za kruzere nakon što je uplovio prvi brod "APT Ostara", sa turistima iz Australije.

Nautički turizam svake godine beleži sve veći rast i bolje rezultate, poručeno je na svečanom otvaranju.

Turistička organizacija Beograda u saradnji sa Prvim parobrodskim društvom i ove godine svečano je dočekala putnike na tradicionalni srpski način uz muziku, folklor, domaću rakiju, pogaču i so, kao i poklone iznenađenja.

"Otvorili smo čak 10 pristana, od čega je sedam na Dunavu i tri na Savi. Ove godine otvaramo još dva na Dunavu", rekao je vršilac dužnosti pomoćnika ministra za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe Vladimir Batalović.

Prema njegovim rečima, resorno ministarstvo se trudi da premaši rezultate i brojke iz prethodne godine.

Nakon jutarnjeg razgledanja Beograda turisti su svečano dočekani u Luci Beograd gde su uživali u programu koji je za njih pripremio folklorni ansambl Umetničkog centra "Talija".

Kapacitet broda "APT Ostara" može da primi 154 putnika, 60 članova posade i poseduje 77 kabina.

Brod je u vlasništvu kompanije APT Travel Group /Australian Pacific Touring/ tur operatora APT River Cruises via ATG Tour Europe Ltd.

Tura pod nazivom "Vouage Through the Balkans" traje 15 dana i ova kružna tura počinje i završava se u Mađarskoj.

Brod plovi kroz Mađarsku, Hrvatsku, Srbiju, Bugarsku i Rumuniju i završava turu u Budimpešti.

Na putovanju kroz Srbiju, putnici će posetiti Beograd, Novi Sad i Golubac.

Prema podacima iz Agencije za upravljanje lukama prošlogodišnja nautička sezona u Srbiji obeležena je rekordnim brojem turista koji su našu zemlju posetili rečnim kruzerima, pošto se na međunarodnim putničkim pristaništima na Dunavu i Savi iskrcalo ukupno 222.188 putnika, što predstavlja rast od osam odsto u odnosu na 2024. godinu.

U nautičkoj sezoni 2026. godine na međunarodno putničko pristanište (MPP) na Savi najavljeno je 530 pristajanja, za MPP Zemun 102 pristajanja što je za 10 odsto više u odnosu na prethodnu godinu, dok je najava za sve luke u Srbiji 1617 pristajanja.