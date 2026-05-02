Slušaj vest

Poslednjih godina sve je više ljudi iz Hrvatske, ali i iz susednih zemalja poput Bosne i Hercegovine i Srbije, koji su odlučili da napuste svoje domove u potrazi za boljim životom.

Odlazak "trbuhom za kruhom“ postao je gotovo pravilo, a ne izuzetak, motivisan višim platama, sigurnijim radnim uslovima i željom za stabilnijom budućnošću. U toj potrazi jedna se zemlja posebno istakla: Nemačka, koja je za mnoge sa Balkana postala sinonim za priliku i novi početak.

Isplati li se?

Međutim, kako godine prolaze, sve češće se postavlja pitanje: da li se taj odlazak dugoročno zaista isplatio? Upravo takvu raspravu pokrenuo je jedan Balkanac u popularnoj Facebook grupi "Balkanci u Nemačkoj“, kada je postavio jednostavno, ali provokativno pitanje: "Isplati li se raditi čak 40 godina u Nemačkoj kako bi se na kraju primala penzija od 1.100 evra?"

"Radiš 40 godina u Nemačkoj, čekaš da napuniš 67 godina i onda dobiješ penziju od 1100 evra… Vredi li to, lomiti kičmu u tuđini?“, pitao je i tako započeo raspravu.

Razni su komentari

U komentarima su se javili brojni Balkanci, a jedna korisnica je napisala: "I da je tako, imaš priliku da uštediš tokom tih godina. Na Balkanu ne da ne možeš ništa da uštediš, nego dižeš kredite kako bi preživeo. I na kraju dobiješ jadnu penziju.“ Drugi je dodao: "Lomiš i kod kuće kičmu za 400 evra, a onda jedva sastavljaš kraj s krajem.“

Javila se i korisnica koja je istakla najvažniju razliku: "Svi smo se mi radeći u Nemačkoj obezbedili kućama i stanovima na Balkanu, tako da iskreno u toj penziji uživaš ako je dočekaš.“ Još jedan korisnik je istakao: "Vredi kad se penzionišeš vratiti se u svoju zemlju, inače sa 1.100 evra u Nemačkoj imaš samo za hleb i so.“

"Lomiš i u svojoj kući, ali ti onda daju penziju od koje nemaš ni za hranu“, napisala je jedna korisnica, dok je druga u sličnom stilu dodala: "Ne, više vredi da radiš za 400 evra i da dobiješ penziju 300, u našim zaostalim zemljama.“

Kupujte stanove i izdajte ih

Potom je jedan korisnik napisao: "Kolika penzija te čeka dole? Cilj je da kroz tih 40 radnih godina pokušaš da razviješ neki sopstveni posao koji će biti ‘pare sa strane’ za stare dane. Umesto da dižete palate u svom selu i kačite lavove na kapiju, kupujte stanove, izdajte ih - vremenom će cena kvadrata rasti i imaćete šta da prodate i uživate. Naravno, ne mislim da ljudi imaju keš za stan, ali tome služe krediti. Radiš svoj posao, podigneš kredit za stan, izdaješ ga da pokriva ratu i da još ostane nešto malo. Godine prolaze, stan se sam otplaćuje, a ti ga za 20 godina prodaš za duplo. Nije sve tako jednostavno, treba ga i održavati, ali na kraju se debelo isplati.“