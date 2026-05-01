Jedan od najstarijih primorskih gradova u Bugarskoj, ovaj skriveni dragulj i dalje je znatno manje poznat u poređenju sa čuvenom italijanskom regijom, a pritom ne nosi visoke cene. Sozopol svojim izgledom i atmosferom podseća na glamur Amalfi obale, nudeći restorane, plaže i znatno pristupačnije cene. Bugarska beleži snažan turistički rast poslednjih godina, sa više od 13,6 miliona stranih posetilaca u 2025. godini, što predstavlja povećanje od 2,7% u odnosu na 2024.

Zahvaljujući znatno nižim cenama u odnosu na druge popularne evropske destinacije, uz jednako impresivne pejzaže i plaže, jasno je zašto sve više turista bira Bugarsku za letovanje.

Stučnjaci ističu da je Bugarska odličan izbor za one koji žele povoljan odmor. Laura Evans-Fisk, šefica digitalne strategije i angažmana u eurochange, izjavila je:

- Iako je Bugarska ušla u evrozonu, cene hrane, smeštaja i pića i dalje su posebno niske u poređenju sa drugim popularnim destinacijama poput Grčke, Španije i Italije. Na primer, možete očekivati da platite manje od 2 evra za pivo i oko 10 evra za obrok.

Slično italijanskoj Amalfi obali, ova destinacija predstavlja odličan izbor za letovanje bez velikih gužvi.

- Ovaj prelepi primorski grad ima vrlo sličan vajb kao Positano i Činkve Tere na čuvenoj italijanskoj rivijeri. Stari grad Sozopola ispunjen je šarmantnim drvenim kućama i kaldrmisanim ulicama koje gledaju na zadivljujuću obalu i jarko plavo more - istakla je Laura, a potom se osvrnula na jedan od najstarijih primorskih gradova u Bugarskoj, Sunčev breg.

- Što ga čini savršenim za opušteno kulturno putovanje. Uživajte u ukusnim morskim specijalitetima u brojnim restoranima na liticama, koji su takođe idealna mesta za posmatranje zalaska sunca.

Međutim, to nije jedina bugarska destinacija vredna pažnje za naredno putovanje. Sinemorec i plaža Veleka često se porede sa grčkim ostrvima poput Zakintosa i Kefalonije.

Laura objašnjava:

- Bugarska obala Crnog mora postaje sve popularnija, sa pejzažima vrlo sličnim onima na Krit i Jonskim ostrvima. Ovde ćete pronaći sve poznate odlike mediteranskog odmora, uključujući zlatni pesak, tirkiznu vodu, uvale i mirne istorijske gradiće za istraživanje.