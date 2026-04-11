Travel blogeri sa stranice Lovci na putovanja podelili su svoje iznenađenje cenama u Vijetnamu, gde su proizvodi i usluge znatno jeftiniji nego što su očekivali, cigarete koštaju oko 1 evro, flaširana voda manje od 20 centi, a iznajmljivanje ležaljke na plaži manje od dva evra.

Ova stranica redovno objavljuje zanimljive sadržaje sa različitih destinacija širom sveta, a nedavno su na svom Instagram profilu podelili utiske iz Vijetnama.

Na Instagram storijima prikazali su prosečne cene u marketima, koje su ih, kako navode, prilično iznenadile.

- Kao što znate, na putovanju smo po Vijetnamu i zaista je šokantno koliko je ovde sve jeftino. Evo nekoliko primera - napisali su uz fotografiju različitih vrsta cigareta, od kojih većina košta oko 1 evro ili manje.

Flaširana voda od pola litra prodaje se za oko 0,16 evra, dok popularna gazirana pića u proseku koštaju oko 0,27 evra.

U Vijetnamu je zvanična valuta vijetnamski dong, a okvirno 15.000 donga odgovara vrednosti od 1 konvertibilne marke.

Za obrok u restoranu izdvojili su 1,8 evra, dok se prosečne cene hrane u restoranima kreću između 2 i 5 evra.

Na fotografiji cenovnika sa plaže vidi se da komplet ležaljke i peškira košta oko 1,32 evra, dok su pića na plaži uglavnom oko 0,66 evra.

Tokom boravka obišli su i grad Da Nang, koji se često opisuje kao najživlji grad u zemlji. Nalazi se u centralnom delu Vijetnama, uz obalu Južnog kineskog mora, a poznat je po uređenosti, čistoći i nešto mirnijoj atmosferi u poređenju sa većim urbanim centrima. Grad karakterišu široke ulice i moderna infrastruktura. Posebno se izdvaja plaža My Khe Beach, duga peščana obala koja se često ubraja među najlepše u Aziji.