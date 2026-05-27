Specijalni izveštač Kurira iz Toronta Rajko Nedić

Povodom obnavljanja direktnog leta na liniji Beograd - Toronto nakon 34 godine, u ovom kanadskom gradu održan je svečani prijem. Jirži Marek, generalni direktor Er Srbije obratio se velikom broju zvanica - srpskim i kanadskim privrednicima, diplomatama, Srbima koji žive i rade u Kanadi...

Izveštač Kurira Rajko Nedić

- Svaka nova destinacija je uvek veoma uzbudljiva stvar, posebno nova dugolinijska destinacija, a naročito ako se obnavlja posle 34 godine. I to je bilo veoma simbolično jer smo vratili tu liniju tačno istog dana kada je pre 34 godine prestao let. Direktni letovi poboljšavaju povezanost između kultura, zemalja i preduzeća. Uvek postoji nešto što nazivamo efektom stimulacije koji obično iznosi oko 40 odsto - rekao je Marek i dodao da će linija do Toronta povećati putovanja naše dijaspore, ali i stimulisati i novi razvoj turizma, nova korporativna putovanja i sve ostalo.

Jirži Marek o obnavljanju linije Beograd - Toronto

Govor direktora Er Srbije izazvao je gromki aplauz uz ovacije, čime su naši ljudi koji žive u Kanadi, ali i biznismeni pokazali koliko im znači uspostavljanje ove linije koja će se realizovati sredom i subotom.

Ambasador Tomašević na svečanosti povodom obnavljanja linije Beograd - Toronto

Prijemu su prisustvovali amasadori Srbije u Kanadi Stefan Tomašević i ambasadorka Kanade u Srbijii Mišel Kamerun.

Svečanost su uveličale i stjuardese Er Srbije koje su deo posade leta za Kanadu, spektakularnom modnom revijom.

