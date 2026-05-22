Minhen ponovo na mali Er Srbije: Direktna avio-linija nakon 18 godina
Er Srbija je danas letom JU342/3 zvanično ponovo uspostavila direktnu avio-liniju između Beograda i Minhena, nakon pauze od 18 godina. Letovi između glavnog grada Srbije i najvećeg grada Bavarske obavljaće se svakodnevno, čime se dodatno unapređuje povezanost sa jednim od vodećih evropskih poslovnih centara.
„Uspostavljanjem direktne linije između Beograda i Minhena dodatno jačamo naše prisustvo na nemačkom tržištu i unapređujemo povezanost Srbije sa važnim saobraćajnim i privrednim čvorištem u Evropi. Minhen je značajna destinacija kako za poslovne putnike, tako i za one koji putuju turistički. Uvođenjem svakodnevnih letova potvrđujemo našu posvećenost širenju mreže i kontinuiranom odgovoru na potrebe tržišta i putnika i omogućavamo brza i jednostavna presedanja preko Beograda ka našojširokoj mreži destinacija“, izjavio je Jirži Marek, generalni direktor Er Srbije.
Er Srbija sada iz Beograda i Niša direktno leti do čak deset destinacija u Nemačkoj.
Letovi iz Beograda za Minhen obavljaju se ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i subotom u 07.10 časova, dok su povratni letovi planirani u 09.30 časova. Sredom, petkom i nedeljom, letovi iz Beograda realizuju se u 17.55 časova, a povratni letovi iz Minhena u 20.15 časova.
Minhen je jedan od ključnih evropskih poslovnih, sajamskih i turističkih centara. Grad je poznat po bogatoj istoriji, arhitekturi i brojnim kulturnim događajima svetskog značaja, među kojima se posebno izdvaja čuveni Oktoberfest. Ujedno je i važno vazduhoplovno čvorište koje putnicima nudi brojne mogućnosti za dalja putovanja širom sveta.
Iz Minhena, preko Beograda, putnici će imati dobru povezanost do drugih gradova u mreži Er Srbije, uključujući: Njujork, Šangaj, Guangdžou, Istanbul, Atinu, Solun, Rodos, Krf, Iraklion, Mikonos, Santorini, Larnaku, Tbilisi, Izmir, Malagu, Napulj, Palermo, Kataniju, Maltu, Varnu, Bukurešt, Sofiju, Budimpeštu, Beč, Ljubljanu, Zagreb, Sarajevo, Skoplje, Tiranu, Podgoricu, Tivat, Mostar, Ohrid, Dubrovnik, Split, Rijeku, Pulu, Zadar i Brač. Zahvaljujući pažljivo planiranom redu letenja, Beograd se dodatno afirmiše kao ključno tranzitno čvorište koje povezuje Bavarsku sa regionom Balkana, Mediteranom i strateškim destinacijama u Severnoj Americi i Aziji.