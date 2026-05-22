Slušaj vest

Er Srbija je danas letom JU342/3 zvanično ponovo uspostavila direktnu avio-liniju između Beograda i Minhena, nakon pauze od 18 godina. Letovi između glavnog grada Srbije i najvećeg grada Bavarske obavljaće se svakodnevno, čime se dodatno unapređuje povezanost sa jednim od vodećih evropskih poslovnih centara.

„Uspostavljanjem direktne linije između Beograda i Minhena dodatno jačamo naše prisustvo na nemačkom tržištu i unapređujemo povezanost Srbije sa važnim saobraćajnim i privrednim čvorištem u Evropi. Minhen je značajna destinacija kako za poslovne putnike, tako i za one koji putuju turistički. Uvođenjem svakodnevnih letova potvrđujemo našu posvećenost širenju mreže i kontinuiranom odgovoru na potrebe tržišta i putnika i omogućavamo brza i jednostavna presedanja preko Beograda ka našojširokoj mreži destinacija“, izjavio je Jirži Marek, generalni direktor Er Srbije.

Foto: Air Serbia

Er Srbija sada iz Beograda i Niša direktno leti do čak deset destinacija u Nemačkoj.

Letovi iz Beograda za Minhen obavljaju se ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i subotom u 07.10 časova, dok su povratni letovi planirani u 09.30 časova. Sredom, petkom i nedeljom, letovi iz Beograda realizuju se u 17.55 časova, a povratni letovi iz Minhena u 20.15 časova.

Minhen je jedan od ključnih evropskih poslovnih, sajamskih i turističkih centara. Grad je poznat po bogatoj istoriji, arhitekturi i brojnim kulturnim događajima svetskog značaja, među kojima se posebno izdvaja čuveni Oktoberfest. Ujedno je i važno vazduhoplovno čvorište koje putnicima nudi brojne mogućnosti za dalja putovanja širom sveta.

Foto: Air Serbia