Staro kupatilo sredili za male pare: Sve je bilo gotovo za nekoliko dana bez prašine i majstora
Renoviranje kupatila jedno od najzahtevnijih i najskupljih investicija u domu. Međutim, u poslednje vreme sve je više ljudi koji pokušavaju da srede kupatilo bez prevelikog ulaganja. Staro kupatilo moguće je pretvoriti u moderan prostor bez skupog rušenja, prašine i majstora što je pokazao jedan mladi bračni par na TikToku. Trik koji su koristili oduševio je mnoge na ovoj društvenoj mreži.
Umesto skidanja starih pločica i velike količine šuta, preko zidova su lepili dekorativne vodootporne PVC zidne panele koji imitiraju moderne obloge.
Paneli se lako seku, lepe direktno preko postojećih pločica i daju potpuno novi izgled kupatilu za mnogo manje novca. Pored toga, postavili su i samolepljivu podnu oblogu u imitaciji drveta, pa je ceo prostor dobio topliji i luksuzniji izgled.
Mnogi biraju ovakav način renoviranja jer nema prašine, radovi traju kratko, a rezultat izgleda kao potpuno novo kupatilo. Posebno su popularni beli rebrasti paneli jer vizuelno povećavaju prostor i deluju veoma moderno.
Takođe, preko stare kade lepili su dekorativne folije, promenili ogledalo i lavabo, stavili nove korpice i detalje. Sve je urađeno praktično i pametno, pa se za kratko vreme celo kupatilo transformisalo u jedan moderan prostor.
Ipak, iako ovakav način renoviranja izgleda praktično i povoljno, stručnjaci upozoravaju da kod kupatila treba voditi računa o vlazi. PVC paneli su vodootporni i mogu dobro da zaštite zid od prskanja vode, ali samo ako su pravilno zalepljeni i dobro zaptiveni silikonima. Ako između starih pločica i panela ostane vlaga ili vazduh, vremenom može doći do stvaranja buđi i neprijatnih mirisa koje ne možete odmah da primetite. Zato je važno da zid bude potpuno suv pre postavljanja, a kupatilo dobro provetreno. Kada se kvalitetno uradi, mnogi kažu da ovakvo rešenje može trajati godinama bez problema.
