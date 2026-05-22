Renoviranje kupatila jedno od najzahtevnijih i najskupljih investicija u domu. Međutim, u poslednje vreme sve je više ljudi koji pokušavaju da srede kupatilo bez prevelikog ulaganja. Staro kupatilo moguće je pretvoriti u moderan prostor bez skupog rušenja, prašine i majstora što je pokazao jedan mladi bračni par na TikToku. Trik koji su koristili oduševio je mnoge na ovoj društvenoj mreži.

Umesto skidanja starih pločica i velike količine šuta, preko zidova su lepili dekorativne vodootporne PVC zidne panele koji imitiraju moderne obloge.

Paneli se lako seku, lepe direktno preko postojećih pločica i daju potpuno novi izgled kupatilu za mnogo manje novca. Pored toga, postavili su i samolepljivu podnu oblogu u imitaciji drveta, pa je ceo prostor dobio topliji i luksuzniji izgled.

Mnogi biraju ovakav način renoviranja jer nema prašine, radovi traju kratko, a rezultat izgleda kao potpuno novo kupatilo. Posebno su popularni beli rebrasti paneli jer vizuelno povećavaju prostor i deluju veoma moderno.

Takođe, preko stare kade lepili su dekorativne folije, promenili ogledalo i lavabo, stavili nove korpice i detalje. Sve je urađeno praktično i pametno, pa se za kratko vreme celo kupatilo transformisalo u jedan moderan prostor.