Američki influenser Džastus Rid postao je velika internet senzacija nakon što je odlučio da kupi napuštenu kuću usred šume u Hrvatskoj za samo 5.000 evra. Kuća nije imala ni struju, ni vodu, niti uređen prilaz, ali je upravo to za njega predstavljalo početak velike avanture. Posle gotovo godinu dana tokom kojih su pratioci svakodnevno pratili renoviranje na društvenim mrežama, mladi Amerikanac konačno je završio projekat.

Mnogima je njegova odluka delovala potpuno neobično, ali je Džastus u zapuštenom objektu video priliku za novi početak i život na Balkanu. U prvim danima do kuće se gotovo nije moglo ni stići zbog gustog rastinja, zapuštenih staza i šume koja je okruživala ruinirani objekat.

Na početku je sve radio sam. Čistio je šiblje i korov, sređivao dvorište, pravio prilazni put i uklanjao stare stvari, šut i delove urušene kuće. Sam objekat bio je u veoma lošem stanju, bez osnovnih uslova za život, sa dotrajalim krovom i enterijerom kojem je bila potrebna potpuna obnova.

Vidi galeriju Od ruševine do vile: Kako je Džastus Rid za 5.000 evra kupio kuću u Hrvatskoj i oduševio region

Pomoć meštana i građevinskih firmi

Kada je na društvenim mrežama počeo da objavljuje snimke renoviranja, njegov projekat je za kratko vreme privukao ogromnu pažnju publike. Video-snimci na TikToku i Instagramu imali su milione pregleda, pa je renoviranje postalo jedan od najpraćenijih internet projekata ovog tipa na Balkanu.

Nedugo zatim pomoć su mu ponudili i lokalni meštani. Zajedno su uređivali prilaz kući, sređivali unutrašnjost i pravili prve funkcionalne prostorije, uključujući improvizovano kupatilo i toalet.

Kako je njegova popularnost rasla, ljudi iz različitih delova regiona dolazili su kako bi učestvovali u radovima i upoznali Amerikanca koji je Balkan nazvao svojim drugim domom.

Veliki pomak dogodio se kada su se u renoviranje uključile i građevinske kompanije. Donirani su materijal, alat i radna snaga, što je omogućilo da projekat dobije potpuno novu dimenziju. Stari krov je uklonjen, unutrašnjost kuće gotovo u potpunosti obnovljena, a od prvobitnog objekta praktično su ostali samo noseći zidovi.

Potpuno novo izdanje kuće

Nekada zapuštena ruina danas izgleda kao moderna vila smeštena na brdu. Džastus je u potpunosti preuredio spoljašnji izgled i enterijer kuće, dogradio kupatilo, uredio prostor za odmor i napravio letnjikovac sa pogledom na prirodu.

Pored same kuće, radio je i na uređenju okućnice. Proširio je prilazni put, izravnao dvorište i izgradio parking kako bi celo imanje bilo potpuno funkcionalno za svakodnevni život.