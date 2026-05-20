Nekada su male kuće i preuređeni pomoćni objekti bili sinonim za privremeni smeštaj, ali danas su postali globalni lifestyle trend koji privlači milione ljudi na društvenim mrežama.

Sve veći troškovi stanovanja i želja za jednostavnijim životom naterali su mnoge da postanu kreativni, a primer TikTokerke Pamele Tiner (Pamela Tiner) pokazuje da se uz dobru ideju i sopstveni rad stara garaža može pretvoriti u funkcionalan i moderan dom.

Drastične uštede uz "uradi sam" pristup

Pamela i njen partner su, zajedno sa njenim roditeljima, kupili veliku parcelu na kojoj se nalazila glavna kuća i jedna samostojeća garaža. Iako su na početku bili skeptični, odlučili su da garažu pretvore u malu kuću (tiny house) za roditelje.

Čitav projekat koštao je manje od 35.000 dolara (oko 30.000 evra), a ključna ušteda postignuta je time što su apsolutno sve radove izvodili sami.

Zanimljivo je da par pre početka radova nije imao nikakvo prethodno iskustvo u gradnji. Sve što nisu znali, učili su putem YouTube tutorijala i prateći savete ljudi koji se bave adaptacijama na društvenim mrežama.

Sami su dizali pregradne zidove, montirali kuhinju i sređivali enterijer, čime su uštedeli hiljade evra koje bi inače dali majstorima.

Nameštaj sa oglasa i "zaboravljeni" prozori

Pored sopstvenog rada, drugi veliki trik za uštedu bio je fokus na polovan nameštaj i snalažljivost pri kupovini materijala. Većina stvari u kući kupljena je preko oglasa ili na sajmovima:

Spiralne stepenice: Pronašli su ih polovne i zarđale za svega 200 dolara (172 evra). Nakon čišćenja, sečenja i bojenja, postale su jedan od najlepših detalja u kući.

Stolarija: Umesto klasičnih garažnih vrata, postavili su velike prozore koje su kupili izuzetno povoljno u jednoj firmi, jer ih prvobitni kupac nikada nije preuzeo.

Kuhinja: Na sajmu su kupili polovne ormariće različitih boja, koje je Pamelin otac doradio da budu iste visine i dubine.

Podovi: Umesto skupih pločica, Pamela je pomoću šablona sama oslikala pod, postigavši luksuzan izgled uz minimalan trošak.

Zašto su "tiny house" projekti postali ekonomski hit?

Popularnost ovakvih projekata, prema stručnjacima, proističe iz potrebe za pristupačnijim načinom stanovanja.

Male kuće nude znatno niže troškove održavanja i manju potrošnju resursa, što je u vremenu visoke inflacije i skupih nekretnina postalo presudno za mnoge porodice.

Iako ovakav vid stanovanja ima svoja ograničenja, poput manjka prostora i potrebe za dodatnom infrastrukturom, transformacija garaže koju je izvela Pamela Tiner dokaz je da kreativnost i snalažljivost mogu pretvoriti neiskorišćene objekte u vrhunske nekretnine.

Njen projekat je postao viralan, motivišući ljude širom sveta da preispitaju kako uz malo novca, ali mnogo truda, mogu rešiti stambeno pitanje.