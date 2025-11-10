Slušaj vest

Gradnja kuće mnogima je jedan od najvećih životnih projekata, kako finansijski tako i organizacijski. Cene materijala, radne snage i usluga poslednjih godina znatno su porasle, pa je teško realno proceniti koliko danas zapravo košta izgraditi porodičnu kuću.

S obzirom na to da su informacije o troškovima često zastarele ili opšte, jedan Hrvat koji planira gradnju kuće na Redditu je pitao kako se trenutno kreću cene i šta može očekivati u procesu.

- Ovom objavom bih hteo malo osvežiti informacije vezane za cene gradnje porodičnih kuća. Puno bi značilo meni, a verujem i drugima, ako biste u komentare napisali vaše računice, ponude ili troškove za gradnju kuće koja je trenutno u toku, završena u 2025. ili se planira graditi u 2026. godini.

Uskoro je dobio mnogo konkretnih i svežih informacija. Neki upozoravaju da trenutno pokušavaju progurati 2.500 evra po neto metru.

Jedan korisnik je naveo:

"Za 100 m² neto dobijao sam ponude od 180 do 250 hiljada evra, doduše – ključ u ruke, ne roh-bau. Za visoki roh-bau nisam dobio ponudu ispod 110–130 hiljada evra."

Cena gradnje kuće 2025/2026 Hrvati su detaljno naveli troškove: 1.500–1.800 € po m² s PDV-om za ključ u ruke, bez zemljišta i dodatnih troškova.

Primer iz Slavonije: 50.000 € samo za rad za roh-bau od 250 m², još toliko za materijal, bez instalacija i unutrašnjeg uređenja.

Drugi primer iz 2025. godine: prizemnica 160 m² – roh-bau: 22.000 € rad, 50.000 € materijal.

Primer iz Međimurske županije: prizemnica 230 m² (uključuje garažu i terasu) – ukupni dogovoreni poslovi u zadnjih mesec dana: oko 160.000 €. Jedan korisnik upozorava:

- Raspon cena je od 1.500 do 5.000 € po m², zavisno od mnogo faktora: tip terena, tip gradnje, krov, ograde, fasada, grejanje i hlađenje, bazen, uređenje okoline, stolarija, podne obloge, itd.

Daje i konkretne primere: ventilirana fasada: 130–150 €/m², stiroporna fasada: 50–60 €/m², staklene ograde 350–400 €/dužni metar, dvokrilne staklene stene 5.000–7.000 €.

Mnogi komentatori su naveli svoje troškove: