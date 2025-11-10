Na šta treba da obratite pažnju kad gradite kuću? Možete lako da ostanete bez para, bolje sprečite katastrofu na vreme
Gradnja kuće mnogima je jedan od najvećih životnih projekata, kako finansijski tako i organizacijski. Cene materijala, radne snage i usluga poslednjih godina znatno su porasle, pa je teško realno proceniti koliko danas zapravo košta izgraditi porodičnu kuću.
S obzirom na to da su informacije o troškovima često zastarele ili opšte, jedan Hrvat koji planira gradnju kuće na Redditu je pitao kako se trenutno kreću cene i šta može očekivati u procesu.
- Ovom objavom bih hteo malo osvežiti informacije vezane za cene gradnje porodičnih kuća. Puno bi značilo meni, a verujem i drugima, ako biste u komentare napisali vaše računice, ponude ili troškove za gradnju kuće koja je trenutno u toku, završena u 2025. ili se planira graditi u 2026. godini.
Uskoro je dobio mnogo konkretnih i svežih informacija. Neki upozoravaju da trenutno pokušavaju progurati 2.500 evra po neto metru.
Jedan korisnik je naveo:
"Za 100 m² neto dobijao sam ponude od 180 do 250 hiljada evra, doduše – ključ u ruke, ne roh-bau. Za visoki roh-bau nisam dobio ponudu ispod 110–130 hiljada evra."
Cena gradnje kuće 2025/2026
Hrvati su detaljno naveli troškove:
- 1.500–1.800 € po m² s PDV-om za ključ u ruke, bez zemljišta i dodatnih troškova.
- Primer iz Slavonije: 50.000 € samo za rad za roh-bau od 250 m², još toliko za materijal, bez instalacija i unutrašnjeg uređenja.
- Drugi primer iz 2025. godine: prizemnica 160 m² – roh-bau: 22.000 € rad, 50.000 € materijal.
- Primer iz Međimurske županije: prizemnica 230 m² (uključuje garažu i terasu) – ukupni dogovoreni poslovi u zadnjih mesec dana: oko 160.000 €.
Jedan korisnik upozorava:
- Raspon cena je od 1.500 do 5.000 € po m², zavisno od mnogo faktora: tip terena, tip gradnje, krov, ograde, fasada, grejanje i hlađenje, bazen, uređenje okoline, stolarija, podne obloge, itd.
Daje i konkretne primere: ventilirana fasada: 130–150 €/m², stiroporna fasada: 50–60 €/m², staklene ograde 350–400 €/dužni metar, dvokrilne staklene stene 5.000–7.000 €.
Mnogi komentatori su naveli svoje troškove:
"Krećemo graditi kuću od 240 m² neto na proleće. 120.000 € roh-bau bez instalacija, priključci već postoje. Računam oko 260.000 € do useljenja. Sever Hrvatske – Međimurje."
BiznisKurir/Dnevno