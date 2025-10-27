Slušaj vest

Tržište nepokretnosti u Republici Srbiji u drugom kvartalu 2025. godine pokazuje porast aktivnosti u odnosu na isti period prethodne godine, sa rastom vrednosti tržišta od 13,9% i rastom broja kupoprodajnih ugovora od 2,3%.

Ukupna vrednost ostvarenog prometa na tržištu nepokretnosti u Republici Srbiji u drugom kvartalu 2025. godine iznosila je 2,1 milijardu evra. Istovremeno, broj kupoprodajnih ugovora bio je 31.944. Od 2,1 milijardi evra, 384,7 miliona evra dolazi sa delimično regulisanog tržišta.

Tržište stanova 1,2 milijardi evra

Najveći udeo u ukupnoj vrednosti prometovanih nepokretnosti zauzima prodaja stanova sa 1,2 milijardi evra (sa učešćem od 60% od ukupno prometovane vrednosti). Za kuće je izdvojeno 161,7 miliona evra (8% od ukupne vrednosti), za građevinsko zemljište 156,7 miliona evra (8% od ukupne vrednosti), za poslovne prostore 86,7 miliona evra (4% od ukupne vrednosti), za poljoprivredno zemljište 49 miliona evra (2% od ukupne vrednosti). Кada je reč o načinu plaćanja, 15% svih prometovanih nepokretnosti finansirano je putem kredita, što predstavlja povećanje od 6 procentnih poena u odnosu na isti period prethodne godine. Najviše su kreditna sredstva korišćena za kupovinu stanova, pri čemu je 34% svih kupovina realizovano na ovaj način, što je primetan rast u odnosu na 23% iz istog perioda prošle godine.

Foto: RGZ

Rast kupoprodajnih ugovora

U drugom kvartalu 2025. godine, broj kupoprodajnih ugovora u većim gradovima značajno je porastao u odnosu na isti period prošle godine: u Nišu 15,9%, Beogradu 7%, Novom Sadu 3,2%. Jedini izuzetak je Кragujevac gde je zabeleženo smanjenje od 3,3%. Za stanove je u Beogradu izdvojeno ukupno 659,7 miliona evra.

Кancelarija Javni beležnik Dragina Divac sa teritorije Drugog osnovnog suda u Beogradu dostavila je 544 kupoprodajna ugovora u ukupnom obimu novčanih sredstava od 72,3 miliona evra što predstavlja najveći broj kupoprodajnih ugovora. To je ujedno i kancelarija sa najvećim obimom novčanih sredstava sklopljenih ugovora u drugom kvartalu 2025. godine.

Кancelarija Javni beležnik Dragina Divac sa teritorije Drugog osnovnog suda u Beogradu je kancelarija sa najvećim obimom novčanih sredstava na delimično regulisanom tržištu nepokretnosti od oko 33,2 miliona evra, a to je ujedno i kancelarija sa najvećim brojem dostavljenih ugovora na delimično regulisanom tržištu nepokretnosti – 246 ugovora u drugom kvartalu 2025. godine.

Najsukplje nekretnine

Najveći iznos novčanih sredstava izdvojen je za stan na lokaciji Beograd na vodi (teritorija gradske opštine Savski venac), ukupne površine 537 m 2 , i iznosi 1,8 miliona evra, dok je najskuplji kvadrat prodat po ceni od 9.056 evra na istoj lokaciji.

Najskuplja kuća prodata je na teritoriji gradske opštine Savski venac (Grad Beograd) za 3,8 miliona evra. Najskuplje garažno mesto u drugom kvartalu plaćeno je 56.000 evra i prometovano je na teritoriji gradske opštine Zvezdara (Grad Beograd).

Izveštaj Republičkog geodetskog zavoda izrađuje se na osnovu podataka Registra cena nepokretnosti i predstavlja uvid u celokupno tržište nepokretnosti u Republici Srbiji. Izveštaj omogućava objektivan i sveobuhvatan uvid u trendove na tržištu nepokretnosti u Srbiji i može biti koristan za investitore, kupce i prodavce i ostale učesnike na tržištu nepokretnosti.