Bukovička banja u Aranđelovcu uskoro ulazi u veliku fazu obnove, jer je Specijalna bolnica za rehabilitaciju raspisala javnu nabavku za rekonstrukciju i konstruktivnu sanaciju kultnog objekta „Zatvoreno kupatilo“. Projekat obuhvata i izgradnju novog depandansa, kao i pasarele koja će povezivati stari i novi objekat u nivou podruma.

Foto: screenshot YT/kanamovanachannel

Finansiranje i uslovi radova

Radovi na postojećem objektu biće finansirani sredstvima bolnice, dok će Ministarstvo zdravlja, uz kredit Svetske banke, pokriti izgradnju novog depandansa, pasarele i vetrobrana u okviru projekta prevencije i kontrole nezaraznih bolesti, navodi eKapija.

Pošto se radovi vode kao povezani objekat (Associated facilities), izvođači moraju poštovati ekološke i socijalne standarde Svetske banke i pridržavati se ESMP plana. Od ponuđača se takođe očekuje dokaz o iskustvu sa međunarodnim projektima, kao i dostavljanje dinamičkog plana radova, preventivnih mera i plana upravljanja građevinskim otpadom.

Foto: screenshot YT/kanamovanachannel

Bolnica će tokom rekonstrukcije nastaviti da radi, pa izvođač mora osigurati odvajanje puteva pacijenata i radnika, smanjenje buke i prašine i postavljanje zaštitnih barijera. Rok za završetak radova je najviše 120 dana od uvođenja u posao, dok prijave traju do 8. januara 2026. godine.

Bukovička banja, priroda, istorija i terapije

Banja se nalazi u podnožju planine Bukulja, blizu Aranđelovca i oko 76 kilometara od Beograda, na nadmorskoj visini od oko 250 do 270 metara. Okružena je velikim Parkom Bukovičke banje koji zauzima oko 21,5 hektara i spaja prirodne i kulturno-istorijske sadržaje.

Foto: screenshot YT/kanamovanachannel

Poznata je po mineralnim i termalnim vodama, koje se koriste za terapije, kupanje i piće. Voda iz ove banje, poznata kao Knjaz Miloš, flašira se još od 19. veka, a lekovitost izvora bila je prepoznata i pre 1811. godine. Zabeleženo je i da je mineralnu vodu koristio Dositej Obradović.

Smeštaj i cene

Po oglasima privatnog smeštaja, u Bukovičkoj banji noćenje se može naći za oko 20 evra po osobi. U Specijalnoj bolnici cene zavise od vrste terapije i tipa sobe i kreću se od 5.000 do 9.000 dinara po danu.