IZ NJIH SE JELO SVAKI DAN, ALI SE PRED GOSTE NISU IZNOSILI! Aleksandri bilo žao da baci babine plehane tanjire, šok u Srbiji kad se saznalo koliko sada vrede
"Ove tanjire nisam koristila, ali jesam slične koje mi je baka davala. Koristili su se svakodnevno, nisu se iznosili pred goste. Imam ih ceo život i stoje nam sa ostalim posuđem, ali nam je žao da ih bacimo", rekla je Aleksandra iz Beograda koja se pojavila u televizijskoj emisiji u kojoj stručnjaci procenjuju vrednost starih i neobičnih predmeta.
Naime, Aleksandra iz Beograda pojavila se u najnovijoj epizodi emisije „Keš ili treš“ sa neobičnim predmetima – metalnim tanjirima za koje kaže da su „odoleli svakom padu“.
Procenu je dao stručnjak Jovan Mandić, koji je otkrio da su tanjiri veći raritet nego što se čini.
- U pitanju su emajlirani tanjiri, ove crvene boje su prepoznatljive i karakteristične za proizvođača iz Slovenije. Pravili su se od pedesetih do osamdesetih godina. Ovde je njihov logo – dva lava. To je jedan od najkvalitetnijih brendova u celoj Jugoslaviji i veoma su traženi među kolekcionarima.
- Ovaj dizajn je posebno interesantan, imali su čak izvoz i za Afriku, objasnio je Mandić, podsetivši da je fabrika počela sa radom još krajem 19. veka.
Uz osmeh je dodao: „Kao dete sam imao čajnik koji je uvek stajao u ćošku šporeta i kada vidim sada ovaj dizajn odmah se setim toga.“
Aleksandra je verovala da bi za njih mogla da dobije i do 200 evra, ali je procenitelj bio realniji.
- Treba očekivati manje. Na našem tržištu vrede manje, na inostranom više. Ako kupac prepozna kvalitet, moguće je i više, ali neka realna cena je oko 60 evra za oba, rekao je Mandić.
Na kraju emisije tanjiri su i prodati – upravo za procenjenu cenu.
Kurir.rs/Nova