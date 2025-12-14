Slušaj vest

"Ove tanjire nisam koristila, ali jesam slične koje mi je baka davala. Koristili su se svakodnevno, nisu se iznosili pred goste. Imam ih ceo život i stoje nam sa ostalim posuđem, ali nam je žao da ih bacimo", rekla je Aleksandra iz Beograda koja se pojavila u televizijskoj emisiji u kojoj stručnjaci procenjuju vrednost starih i neobičnih predmeta.

Naime, Aleksandra iz Beograda pojavila se u najnovijoj epizodi emisije „Keš ili treš“ sa neobičnim predmetima – metalnim tanjirima za koje kaže da su „odoleli svakom padu“.

Procenu je dao stručnjak Jovan Mandić, koji je otkrio da su tanjiri veći raritet nego što se čini.

- U pitanju su emajlirani tanjiri, ove crvene boje su prepoznatljive i karakteristične za proizvođača iz Slovenije. Pravili su se od pedesetih do osamdesetih godina. Ovde je njihov logo – dva lava. To je jedan od najkvalitetnijih brendova u celoj Jugoslaviji i veoma su traženi među kolekcionarima.

- Ovaj dizajn je posebno interesantan, imali su čak izvoz i za Afriku, objasnio je Mandić, podsetivši da je fabrika počela sa radom još krajem 19. veka.

Uz osmeh je dodao: „Kao dete sam imao čajnik koji je uvek stajao u ćošku šporeta i kada vidim sada ovaj dizajn odmah se setim toga.“

Aleksandra je verovala da bi za njih mogla da dobije i do 200 evra, ali je procenitelj bio realniji.

- Treba očekivati manje. Na našem tržištu vrede manje, na inostranom više. Ako kupac prepozna kvalitet, moguće je i više, ali neka realna cena je oko 60 evra za oba, rekao je Mandić.

Na kraju emisije tanjiri su i prodati – upravo za procenjenu cenu.