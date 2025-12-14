Slušaj vest

"Ove tanjire nisam koristila, ali jesam slične koje mi je baka davala. Koristili su se svakodnevno, nisu se iznosili pred goste. Imam ih ceo život i stoje nam sa ostalim posuđem, ali nam je žao da ih bacimo", rekla je Aleksandra iz Beograda koja se pojavila u televizijskoj emisiji u kojoj stručnjaci procenjuju vrednost starih i neobičnih predmeta. 

Naime, Aleksandra iz Beograda pojavila se u najnovijoj epizodi emisije „Keš ili treš“ sa neobičnim predmetima – metalnim tanjirima za koje kaže da su „odoleli svakom padu“.

Procenu je dao stručnjak Jovan Mandić, koji je otkrio da su tanjiri veći raritet nego što se čini.

Ne propustiteDruštvo"NI VIMOM NIJE MOGAO DA SE SKINE" Nema kuće u Jugoslaviji koja je imala devojku a da od švercera nisu tražili da joj ovo donese iz Turske! Sećate se hita 80-ih?
Screenshot 2025-12-10 153517.jpg
Moj biznisNIJE BILO ŽENE U JUGOSLAVIJI KOJA GA NIJE IMALA! A onda je jednostavno nestao i cela industrija s njim! Mladi i ne znaju šta je to
1967.jpg

- U pitanju su emajlirani tanjiri, ove crvene boje su prepoznatljive i karakteristične za proizvođača iz Slovenije. Pravili su se od pedesetih do osamdesetih godina. Ovde je njihov logo – dva lava. To je jedan od najkvalitetnijih brendova u celoj Jugoslaviji i veoma su traženi među kolekcionarima.

- Ovaj dizajn je posebno interesantan, imali su čak izvoz i za Afriku, objasnio je Mandić, podsetivši da je fabrika počela sa radom još krajem 19. veka.

Uz osmeh je dodao: „Kao dete sam imao čajnik koji je uvek stajao u ćošku šporeta i kada vidim sada ovaj dizajn odmah se setim toga.“

Aleksandra je verovala da bi za njih mogla da dobije i do 200 evra, ali je procenitelj bio realniji.

- Treba očekivati manje. Na našem tržištu vrede manje, na inostranom više. Ako kupac prepozna kvalitet, moguće je i više, ali neka realna cena je oko 60 evra za oba, rekao je Mandić.

Ne propustiteDruštvoSVI SMO OVO IMALI U KUĆI ALI SAMO SU MUDRI SAČUVALI: Evo pošto su sad drveno magare s plaže i uspomena iz Vrnjačke Banje (FOTO)
453.jpg

Na kraju emisije tanjiri su i prodati – upravo za procenjenu cenu.

Kurir.rs/Nova

Ne propustiteMoj biznisOVA ŽENA JE IZMISLILA PROZVOD KOJI JE PROSLAVIO JUGOSLAVIJU U SVETU: I ceo grad digao iz krize, a sve je počelo slučajno kad je Zlatu 1955. zavejalo u Zagrebu
Screenshot 2025-02-13 134213.jpg
DruštvoMENI JE MAJKA ZA ROĐENDAN KUPOVALA CRNI I ŽUTI SOK! Pravila sendviče s margarinom i kiselim krastavčićima, a sad! Sve TOP I GALA
8189.jpg
DruštvoSRBIN RENOVIRAO STAN IZ 1975, PA U ZIDU PRONAŠAO BLAGO IZ VREMENA STARE JUGE! Ljudi u neverici gledaju sliku koju je objavio, mnogi i ne znaju šta je to! FOTO
IMG_20250221_093337.jpg
Moj biznisPENZIONERKA IZ SLOVENIJE NAPRAVILA TOP BIZNIS OD ONOGA ŠTO JE SVAKA SFRJ BABA IMALA U REGALU! Sad ima novu šok-ideju, evo šta predlaže za novogodišnji poklon!
detinjstvo-20.jpg
DruštvoREGAL JE BIO STATUSNI SIMBOL, A ZIDOVE SU KRASILI GOBLENI! I uglavnom je sve bilo braon! Svaki prosečan stan u Jugoslaviji izgledao je ovako (foto)
marles.jpg