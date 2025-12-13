Slušaj vest

Evropski ministri finansija postigli su preliminarni dogovor o uvođenju obavezne carine u iznosu od tri evra na sve pošiljke vredne manje od 150 evra. Ova mera najviše će se odraziti na kineske onlajn trgovce, poput Šeina i Temua, koji dominiraju tržištem male prekogranične elektronske trgovine u Evropskoj uniji.

Dogovor je postignut u petak, a planirano je da nova carina počne da se primenjuje od 1. jula 2026. godine. Reč je o paketima koji čine čak 93 odsto ukupne e-trgovine u EU.

Ogroman priliv pošiljki iz Kine

Prema podacima Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta, u Evropu svakodnevno stiže oko 12 miliona malih paketa, najčešće odeće, kozmetike i igračaka, koji se naručuju iz Kine putem popularnih onlajn platformi. Evropski zvaničnici upozoravaju da postojeći prag od 150 evra, ispod kojeg se pošiljke ne carine, dovodi domaće trgovce u nepovoljan položaj, ali i predstavlja potencijalni rizik po zdravlje i bezbednost potrošača.

Zamerke kineskim onlajn platformama

Kineskim prodavcima često se zamera neusklađenost sa zdravstvenim i bezbednosnim standardima koji važe u Evropskoj uniji. Roba koja se prodaje putem aplikacija Šein i Temu potiče od proizvođača sa nižim troškovima proizvodnje, između ostalog i zato što ne podležu istim obavezama testiranja i reciklaže vraćene robe kao proizvođači u EU.

Ove platforme beleže rast popularnosti i u regionu, naročito u uslovima rasta cena hrane, energije, stanovanja i odeće. Privremeni dogovor o uvođenju fiksne carine od tri evra važiće sve dok se zvanično ne ukine propis koji omogućava oslobađanje od carine za pošiljke ispod 150 evra.

Ministri finansija EU su se još u novembru saglasili da ovo pravilo treba ukinuti, ali će njegova puna primena zavisiti od uspostavljanja Centra carinskih podataka EU.

Centar carinskih podataka EU

Nova pravila stupiće na snagu kada bude uspostavljena centralna digitalna platforma za carinsku kontrolu, čije se pokretanje očekuje 2028. godine. O osnivanju ovog centra trenutno se vode pregovori između Saveta EU i Evropskog parlamenta, u okviru šire reforme carinskog sistema Unije. Kada centar bude u potpunosti operativan, omogućiće efikasniju kontrolu i naplatu carina za sve pakete koji ulaze na tržište Evropske unije.