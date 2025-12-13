Slušaj vest

S približavanjem praznika ponovo raste interesovanje za filmski klasik Sam u kući (Home Alone), a s njim i staro pitanje kolika je bila stvarna finansijska moć porodice McCallister, koja živi u ogromnoj kući i pred put u Pariz naručuje deset pica?

Utisak i stvarna slika

Finansijski stručnjak Cody Garrett ističe da je porodica svakako bila dobrostojeća, što se vidi već u prvim scenama filma. Ipak, nakon što je analizirao njihove finansije iz prva dva dela i razgovarao sa još 25 stručnjaka u posebnom webinaru, zaključio je da McCallisterovi deluju raskošnije nego što možda jesu bili. Po njegovim rečima, životni stil im jeste bio izdašan, ali nije nužno značio potpunu finansijsku bezbrižnost.

Vrednost kuće i troškovi života

Foto: Youtube

Kuća u kojoj je film snimljen u Winnetki (Illinois) prodata je prošlog proleća za 5,25 miliona dolara, što dodatno podstiče percepciju bogatstva. Prema proceni Zillow-a, kupac bi mogao dobiti takvu nekretninu na kredit sa minimalnim godišnjim prihodom od oko 34.000 dolara, ali je za udobno finansiranje tog doma potreban prihod od najmanje 100.000 dolara, uz pretpostavku da trećina ide na ratu kredita. Kreamer iz Zillow-a procenjuje da je 1990. godine, kada je film snimljen, kuća verovatno koštala manje od pola miliona dolara, i tada značajna, ali ne ekstremna cifra.

Automobili i putovanja

U filmovima se pojavljuju relativno nova vozila tog doba, Buick Electra Estate Wagon iz 1986. i Buick LeSabre iz 1990. Garrett procenjuje da bi svaki od tih automobila danas vredeo oko 40.000 dolara. S druge strane, trošak avionskih karata za božićno putovanje cele porodice, prema podacima CNBC-a, danas bi iznosio između 25.000 i 55.650 dolara.

Iako film stvara utisak velike raskoši, stručnjaci smatraju da su McCallisterovi bili finansijski stabilni i dobrostojeći, ali ne i superbogati. Inflacija, tržišne vrednosti i specifičan kontekst vremena doprinose tome da njihova situacija danas izgleda mnogo luksuznije nego što je realno bila početkom devedesetih.