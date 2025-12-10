Slušaj vest

Taleb je autor knjige „Crni labud” (2007), za koju mnogi kažu da je predvidela ekonomsku i bankarsku krizu 2008. godine, a smatra se jednom od najvažnijih knjiga od kraja Drugog svetskog rata. U svom radu Taleb se fokusira na nepredvidljivost, verovatnoće i neizvesnost, kao i na to kako se od njih „zaštititi”.

Nikada nisam pozajmvljivao

Taleb je autor i knjige „Skin in the Game” (Kože u igri), koja aludira na izraz koji je često koristio Voren Bafet - situaciju u kojoj visoko rangirani insajderi ulažu sopstveni novac u kompanije koje vode, što znači da ih se rezultati njihovih odluka direktno i lično tiču.

- Nikada nisam pozajmio ni cent. Nijedan kredit, nijedna pozajmica - ništa, nikada. Kada nisam imao novca, iznajmljivao sam stan, nisam dizao kredit da ga kupim. Alergičan sam na pozajmljivanje i osuđujem one koji su u dugu, i to ne krijem. Kao što su Rimljani govorili - dužnici nisu slobodni ljudi, rekao je Taleb.

Takođe smatra da nije pristojno javno govoriti o tome da li donirate u dobrotvorne svrhe - to je, kaže, lična stvar, a njeno otkrivanje govori o nedostatku dobrog ukusa.

Dodaje i da je bolje propustiti milion prilika nego napraviti ozbiljnu grešku u ključnom trenutku, kao i da pregovori postaju važni tek kada je "mnogo nula u igri".

Bežanje od rizika

- Na svom prvom poslu naučio sam da se većina ljudi ne zna nositi s rizicima. Beže od malih rizika i tako, nesvesno, preuzimaju velike rizike. Uspešni preduzetnici imaju suprotan mentalitet. Napravi grešku koju možeš da preživiš, ali budi siguran da si sutra tu. Ne troši energiju na pregovaranje osim ako nema puno nula u igri; do tada čuvaj energiju - kaže Taleb.

Objašnjava da „skin in the game” znači da preuzimaš rizik i da ljudi koji donose odluke nikada ne bi smeli biti udaljeni od posledica tih odluka.

- Ako popravljaš helikoptere, moraš njima i da letiš; ako napadaš Irak, o tome treba da glasaju oni čija deca idu u rat; a ako donosiš ekonomske odluke, moraš snositi posledice.

On dodaje da 98% Amerikanaca ima „sopstvenu kožu u igri”, dok 2% političara i intelektualaca to nema – a upravo oni donose odluke opasne po društvo.

"Novac kupuje slobodu"

Taleb kaže i da vam novac ne može kupiti sreću, ali nedostatak novca može uzrokovati nesreću. Novac kupuje slobodu - od intelektualne slobode, do slobode izbora za koga ćete glasati i čime ćete se baviti.

- Imati novac znači biti disciplinovan, jer onog trenutka kada potrošite cent koji nemate - sloboda nestaje i morate da restrukturirate život - kaže Taleb.

Tvrdi da su najpametnije stvari na koje je trošio novac - knjige, a da su najbesmislenije stvari za koje je dao novac - takođe knjige.