Otkupna cena tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma bila je viša u odnosu na poslednju sedmicu novembra u klanicama na području srednjebanatskog regiona, pošto je dominirao iznos od 530 din/kg. Ponuda i broj otkupljenih grla bili su slabi. Rast otkupne cene krava za klanje SM rase zabeležio je reporter STIPS iz Užica, pošto je na stočnoj pijaci u ovom gradu dominirao iznos od 300 din/kg. Ponuda je bila prosečna, a obim otkupljenih grla nešto slabiji.

U klanicama na području podrinjskog regiona evidentiran je pad otkupne cene tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma, pošto je dominirao iznos od 480 din/kg. Niža je bila otkupna cena tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma u klanicama na području zlatiborskog regiona. Naime protekle sedmice je dominirao iznos od 460 din/kg. Klaničari sa područja jablaničkog regiona protekle su sedmice otkupljivali tovne bikove SM rase po dominantoj ceni od 440 din/kg i krave za klanje SM rase po dominantnoj ceni od 240 din/kg. Ponuda i broj otkupljenih grla bili su na prošlonedeljnom nivou.

Foto: Profimedia

Protekle sedmice je u klanicama na području pirotskog regiona zabeležen okup teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma od poljoprivrednih proizvođača po dominantnoj ceni od 800 din/kg. Za otkupljene bikove SM rase telesne mase preko 500 kilograma klaničari su najčešće plaćali 550 din/kg, dok je dominantna otkupna cena krava za klanje u ovom periodu iznosila 250 din/kg.

Nije bilo značajnijih promena u klanicama na području Beograda u odnosu na prethodni period, pošto je registrovan otkup tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma po dominantnoj ceni od 480 din/kg. Obim otkupljenih grla bio je prosečan.

Pala otkupna cena prasadi

Prema izveštaju reportera STIPS iz Novog Sad protekle je sedmice bila niža otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma. Za razliku od njih bile su više otkupne cene obe kategorije tovnih svinja. Dominantna cena prasadi iznosila je 280 din/kg. Za otkupljene tovljenike telesne mase od 80 do 120 kilograma klaničari su protekle sedmice plaćali 210 din/kg, a za tovne svinje preko 120 kilograma 200 din/kg. Otkupna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma bila je viša u odnosu na prethodni period i u klanicama na

području srednjebanatskog regiona, pošto je dominirao iznos od 240 din/kg. Sem njih rast otkupne cene evidentiran je i u kategoriji

krmača za klanje, pošto je dominirao iznos od 180 din/kg.

Sezona tradicionalnog svinjokolja i veća tražnja za tovnim svinjama posebno grla telesne mase oko 100 kilograma na području pčinjskog regiona uslovili su rast ove kategorije svinja. Protekle je sedmice dominirao iznos od 250 din/kg. Na pijaci žive stoke u Vranju protekle su se sedmice mogla pazariti prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma i tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma. Dominantne cene ove dve kategorije svinja nisu se bitnije manjale u odnosu na prethodni period.

Foto: Shutterstock

Blagi pad otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma zabeležen je u klanicama na području severnobačkog regiona, pošto se otkup najčešće odvijao po ceni od 275 din/kg. Dominantna otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma iznosila

je 280 din/kg, dok su za otkupljene tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma klaničari sa područja jablaničkog regiona

protekle sedmice plaćali 180 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Pirotu su se tokom prve sedmice decembra prodajne cene prasadi telesne mase do 15 kilograma i prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma izjednačile, pošto je kod obe kategorije prasadi dominiroa iznos od 400 din/kg.

Niža cena jagnjadi

Bolja ponuda i slabija tražnja jagnjadi protekle sedmice, u odnosu na predhodni period, bila je na pijaci žive stoke u Užicu i uslovila je blagi pad cene Pad otkupne cene oste kategorije ovaca zabeležen je i u kanicama na području zlatiborskog regiona. Prema podacima prikupljenih sa otkupnih mesta klaničara sa područja podrinjskog regiona bila je niža otkupna cena jagnjadi u odnosu na prethodni

period, pa je u sedmici za nama dominirao iznos od 430 din/kg.

Foto: Shutterstock

Blagi pad otkupne cene jagnjadi evidentiran je tokom prve sedmice decembra u klanicama na području severnobačkog regiona. Dominirao je izos od 440 din/kg. Obim ponude bio je prosečan kao i prethodne sedmice. Na pijaci žive stoke u Leskovcu su se

tokom prve sedmice decembra mogla pazariti jagnjad po dominantoj ceni od 500 din/kg, jarad po ceni od 400 din/kg, a za

ovce su potencijalni kupci trebali da izdvoje 200 din/kg. Obim ponude i prodaje jaradi bili su slabi, dok je ponuda jagnjadi

i ovaca bila prosečna.

Klaničari sa područja braničevskog regiona protekle su sedmice otkupljivali jagnjad po dominantnoj ceni od 500 din/ kg i ovce kod kojih je dominirao iznos od 200 din/kg, kao i prethodne sedmice. Identična je situacija po pitanju dominantnih cena zabeležena i na stočnojpijaci u Požarevcu. Nije bilo promena u pogledu ponude jagnjadi, jaradi, ovaca i ovnova za priplod na stočnoj pijaci u Kraljevu u odnosu na prethodni period. Najčešće prodajne cene takođe, su zadržale prošlonedeljni nivo kao i obim prodaje poljoprivrednih

proizvoda.