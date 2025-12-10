Slušaj vest

Belex15 je pao za 0,06 odsto, a širi Belexline za 0,04 odsto.

Najveći dobitnik dana bila je kompanija Palisad sa Zlatibora, čije su akcije skočile 9,09 odsto i na kraju trgovanja vredele 1.200 dinara. Drugi po rastu bilo je beogradsko Dunav osiguranje, sa blagim povećanjem vrednosti od 0,29 odsto, na 1.712 dinara po akciji.

Na listi gubitnika prednjačio je Messer Tehnogas, čije su akcije pale 0,62 odsto, ali su i dalje zadržale visoku cenu od 37.169 dinara. Iza njega je bio Energoprojekt holding sa padom od 0,21 odsto i cenom od 484 dinara na zatvaranju.

Najveći promet ostvaren je akcijama Dunav osiguranja - 1,60 miliona dinara, dok je Messer Tehnogas zabeležio promet od 966.400 dinara.