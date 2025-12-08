Slušaj vest

Indeks BELEX15 u novembru je porastao za 0,16 odsto, dok je BELEXline pao za 1,73 odsto. Ukupan promet na berzi iznosio je 7,6 miliona evra, pri čemu je 88 odsto trgovanja ostvareno obveznicama.

Najtrgovanija hartija bila je BAS a.d. Beograd, sa prometom od 361.550 evra, koja je ujedno i najveći dobitnik meseca zahvaljujući rastu od 37,73 odsto.

Na svetskim tržištima, američki S&P 500 zabeležio je blagi rast od 0,13 odsto u novembru, odnosno 14,18 odsto od početka godine. Preračunato u evre, godišnji rast iznosi 4 odsto. Evropski indeksi imali su mešovite rezultate: DAX je pao za 0,51 odsto, dok su SWISS MKT i FTSE 100 porasli za 5,1 i 0,03 odsto.

Na regionalnim tržištima dominirali su padovi: CROBEX -0,54 odsto, SBITOP -1,83 odsto, dok je SOFIX porastao za 1,89 odsto.

U SAD je godišnja inflacija u septembru iznosila 3 odsto, dok oktobarski podaci nisu objavljeni zbog zatvaranja federalnih institucija. U evrozoni je inflacija u oktobru pala na 2,1 odsto. Američki FED krajem oktobra je smanjio referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena, dok ECB zadržava stope nepromenjenim.

Narodna banka Srbije je u novembru zadržala referentnu kamatnu stopu na 5,75 odsto, očekujući da će inflacija nastaviti da se kreće oko nivoa od tri odsto. Međugodišnja inflacija u oktobru iznosila je 2,8 odsto, dok je BEONIA na kraju novembra ostala na 4,46 odsto.