Na Beogradskoj berzi ostvaren je promet od 2,01 milion dinara, a indeksi su zabeležili pad, navodi se u berzanskom izveštaju.
Izveštaj Beogradske berze: Slab promet prati pad indeksa
Belex15 je pao za 0,22 odsto, a Belexline za 0,11 odsto.
Dobitnika danas nije bilo.
Pad vrednosti akcija od 1,14 odsto doveo je Dunav osiguranje iz Beograda na današnju gubitničku listu.
Akcije ove osiguravajuće kuće su na kraju trgovanja vredele po 1.641 dinar.
Njima se i najviše trgovalo, a ostvareni promet iznosio je 1,13 miliona dinara.
Na drugom mestu po trgovanosti su akcije beogradskog Aerodroma Nikola Tesla sa prometom od 785.400 dinara.
