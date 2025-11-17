Slušaj vest

Trgovanje je pojačano, uz 66 milijardi evra prometa u poslednja 24 sata, dok se indeks "straha i pohlepe“ i dalje nalazi u zoni ekstremnog straha. Poređenja radi, pre samo nedelju dana, vrednost bitkoina procenjivala se na 92.000 evra.

Analitičari navode da pad kriptotržišta prati poruke iz američkih Federalnih rezervi, čiji pojedini članovi ne očekuju skoro smanjenje kamatnih stopa. Kada kamate ostaju visoke, investitori se povlače iz rizične imovine poput bitkoina i okreću se sigurnijim ulaganjima.

Negativan sentiment u tehnološkom sektoru dodatno opterećuje tržište kriptovaluta.

Etirijum je pao za 1,22% na 2.680 evra, BNB za 2,58% na 780 evra, solana za 1,55% na 118 evra, a avalanš za 0,59% na 13 evra. Tonkoin je takođe u minusu, sa padom od 1,99%.

Najaktivnije se i dalje trguje bitkoinom, etirijumom i solanom, dok najveći rast beleže BANANAS31, USTC i LA.