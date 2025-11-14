Vrednost bitkoina na berzi Binance pala je za 6,55 odsto, na 82.065 evra. Trgovina je naglo pojačana: u poslednja 24 sata obim iznosi 108,5 milijardi evra.
Bitkoin potonuo više od 6% zbog signala Fed-a: Sunovrat većine kriptovaluta
Indeks straha i pohlepe i dalje je u zoni „ekstremnog straha“, na nivou 16, što ukazuje na snažnu nesigurnost među investitorima.
Analitičari navode da je pad cene posledica poruka američke centralne banke: deo članova Feda smatra da kamate neće uskoro biti snižene, što smanjuje apetit za rizičnu imovinu poput kriptovaluta. Slabiji sentiment u tehnološkom sektoru dodatno pritiska tržište.
Pad beleže i druge velike kriptovalute:
Ethereum –8,25% (2.699 €)
BNB –4,72% (783 €)
Solana –9,52% (119 €)
Avalanche –10,47% (13,14 €)
Jedini među najtrgovanijima koji raste je tonkoin (TON), +10% (1,6 €).
Najaktivnije se trguje bitkoinom, itirijumom i solanom, dok najveći rast trenutno beleže LSK, ZEC i STRK.
