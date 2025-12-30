- Imamo 394 km brzih pruga i saobraćajnica u izgradnji, u planu nam je da imamo preko 1.050 kilometara. Imamo mnogo stvari koje planiramo. Uskoro će, mnogo ovoga crvenog što vidite da poplavi, a ovo plavo da pozeleni - naveo je Vučić pokazujući na grafike.

- Godine 2012. ukupan broj vozila bio je 2,1 milion, a danas 3,17 miliona registrovanih vozila u Srbiji. Više od 50 odsto, koliko smo tiho počeli da živimo bolje. Sledeća godina mir i stabilnost, tačka 1., tačka 2: Najbolja godina u istoriji Srbije, što se svega tiče, potpuno novo lice Srbije i da 1. decembra predamo ključeve organizatorima Ekspa, i da onda kao pravi domaćini se pripremo i da imamo apsolutni rekord - imamo 131 zemlju prijavljenih, postali smo globalni hit! Zemlje hoće da dođu i da se prikažu - dodao je Vučić.