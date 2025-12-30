Slušaj vest

Predsednik Aleksandar Vučić govorio je danas i o infrastrukturnim projektima.

- Imamo 394 km brzih pruga i saobraćajnica u izgradnji, u planu nam je da imamo preko 1.050 kilometara. Imamo mnogo stvari koje planiramo. Uskoro će, mnogo ovoga crvenog što vidite da poplavi, a ovo plavo da pozeleni - naveo je Vučić pokazujući na grafike. 

Pogledajte mapu izgradnje u nastavku:

Sve inovacije za 2026. godinu Foto: TV Pink Printscreen

- Godine 2012. ukupan broj vozila bio je 2,1 milion, a danas 3,17 miliona registrovanih vozila u Srbiji. Više od 50 odsto, koliko smo tiho počeli da živimo bolje. Sledeća godina mir i stabilnost, tačka 1., tačka 2: Najbolja godina u istoriji Srbije, što se svega tiče, potpuno novo lice Srbije i da 1. decembra predamo ključeve organizatorima Ekspa, i da onda kao pravi domaćini se pripremo i da imamo apsolutni rekord - imamo 131 zemlju prijavljenih, postali smo globalni hit! Zemlje hoće da dođu i da se prikažu - dodao je Vučić.

Detaljno obraćanje predsednika Vučića pročitajte u posebnoj vesti.

Ne propustiteInfoBiz"83. dan bez kapi nafte, uspeli smo da održimo stabilnost" Vučić: Povećavamo skladišta naftnih derivata! Ponosan sam na Srbiju jer smo pokazali odgovornost
Aleksandar Vučić (2).jpeg
Politika"BUDŽET ZA ZDRAVSTO 5 MILIJARDI EVRA" Vučić: Vratilo se 250 lekara i medicinskih radnika, na listama čekanja za 36.000 manje ljudi, gradimo 9 bolnica
Aleksandar Vučić.jpg
InfoBizViše od pola miliona prijava za legalizaciju! Vučić saopštio sjajne vesti: Već se pripremaju rešenja za evidentiranje i izdavanje potvrda
Aleksandar Vučić (10).jpeg
InfoBizZa pet dana najveće penzije u istoriji! Vučić: Novo povećanje u 2026. godini će biti više od 5 odsto
Aleksandar Vučić (7).jpeg
Politika"NASTAVLJAMO ULAGANJE U VOJSKU I POLICIJU" Vučić: Svako ko pomisli da napadne Srbiju, mnogo puta će razmisliti o tome
Aleksandar Vučić (15).jpeg