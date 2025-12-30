Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je najveće penzije u istoriji za pet dana, ali i nova povećanja u 2026. godini.

- Penzioneri će za pet dana dobiti najveću penziju u istoriji, povećano je za 137 odsto, nominalno, a realno uvećanje je 44,8 odsto. Dakle, to je ono što je povećanje životnog standarda penzionera. I nećemu tu stati! Zašto sam rekao, to je jedna od stvari zašto sam rekao najbolja godina, ne samo u opremanju vojske i policije i njihovom značajnom povećanju njihovih primanja, već i za naše penzionere koji će opet imati značajno povećanje penzija na ovih 12,2 odsto. Novo povećanje u 2026. godini će biti više od 5 odsto - rekao je predsednik Vučić.

Detaljno obraćanje predsednika Vučića POGLEDAJTE OVDE.

