Kako je nekada izgledala kuća na Kosančićevom vencu

Prizemna porodična kuća na Kosančićevom vencu potiče iz tridesetih godina XX veka. Tokom sedamdesetih izvedeni su radovi koji su u potpunosti narušili njen izvorni izgled, dograđeno je potkrovlje sa neobičnom krovnom terasom, a fasadni otvori zamenjeni su neprimerenim prozorima i roletnama.

Projektnim zadatkom bila je predviđena rekonstrukcija postojećeg dela objekta na osnovu jedne fotografije stare gotovo čitav vek, kao i uređenje suterena i nadogradnja sprata i potkrovlja, u skladu sa urbanističkim uslovima i zahtevima Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Visoko prizemlje vraćeno je u prvobitno stanje, obnovljena je simetrična kompozicija fasade, dodati su dekorativni elementi oko prozora, a originalna drvena ulazna vrata su restaurirana, piše Superprostor.

Kako je nekada izgledala kuća na Kosančićevom vencu Foto: Printscreen

Neposredno uz ovu kuću nalazi se Dom Mike Alasa, objekat iz 1910. godine koji ima status spomenika kulture. Njegova fasada oblikovana je kombinovanjem secesijskih floralnih motiva i elemenata srpsko-vizantijskog stila, prepoznatljivih po šahovskom polju. Upravo taj geometrijski motiv poslužio je kao inspiracija za ritam fasade nadograđenog dela porodične kuće, pojedini prozorski otvori prekriveni su keramičkim elementima oblikovanim kao brisoleji.

Iako relativno skromne spratnosti i površine, enterijer je jasno organizovan po etažama. U suterenu su smešteni kuhinja sa trpezarijom, ostave i tehničke prostorije. Visoko prizemlje namenjeno je dnevnom boravku, prvi sprat spavaćim sobama, dok se u potkrovlju nalazi master spavaća soba sa zatvorenom ugaonom terasom.