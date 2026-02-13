Slušaj vest

Studenti koji su promenili fakultet ili prešli sa državnog na privatni često se pitaju da li time gube pravo na porodičnu penziju. Odgovor je jednostavan, ali postoji jedan važan uslov koji ne sme da se zanemari.

Podsetimo, studenti imaju pravo na porodičnu penziju do navršene 26. godine života, bez obzira na to da li studiraju na državnom ili privatnom fakultetu.

Ključni uslov je da visokoškolska ustanova bude akreditovana. Takođe, neophodno je da se potvrda o školovanju na vreme dostavi nadležnoj filijali PIO fond, kako ne bi došlo do obustave isplate.

Pitanje koje muči mnoge studente

- Studirao sam državni fakultet, sad sam na privatnom fakultetu. Da li i dalje imam pravo na porodičnu penziju? - pitao je Miloš iz Kraljeva putem društvenih mreža.

Ovo je dilema koju ima veliki broj mladih koji tokom studiranja promene obrazovnu ustanovu ili odluče da školovanje nastave na privatnom univerzitetu.

Pravo traje do 26. godine - bez obzira na tip fakulteta

Prema važećim pravilima, studenti imaju pravo na porodičnu penziju do navršene 26. godine života, bez obzira na to da li studiraju na državnom ili privatnom fakultetu. Dakle, sama promena fakulteta ili prelazak sa državnog na privatni ne znači automatski gubitak ovog prava.

Foto: Shutterstock/wavebreakmedia

Šta ako je osiguranik na školovanju u inostranstvu?

Pravo na porodičnu penziju postoji i kada se osiguranik školuje van Srbije.

Dete ima pravo da prima porodičnu penziju za sve vreme trajanja školovanja, a u obzir se uzima i školovanje u inostranstvu, pod uslovom da nije navršilo 26 godina života. Dakle, mesto studiranja - bilo da je u Srbiji ili u drugoj državi - samo po sebi ne utiče na pravo.

Ključni uslov: Akreditacija fakulteta

Ono što je presudno jeste, kao što je već napomenuto, da fakultet bude akreditovan.

To znači da visokoškolska ustanova mora imati zvaničnu dozvolu za rad i akreditaciju nadležnih organa. Ukoliko fakultet ispunjava taj uslov, student zadržava pravo na porodičnu penziju, pod uslovom da redovno ispunjava obaveze u vezi sa dokazivanjem statusa studenta.

Ne zaboravite potvrdu PIO fondu

Posebno je važno da student na vreme dostavi potvrdu o školovanju nadležnoj filijali PIO fonda.

Bez uredno predate dokumentacije, isplata može biti obustavljena, bez obzira na to što student formalno ispunjava uslove. Ako ste promenili fakultet ili studirate na privatnom univerzitetu, pravo na porodičnu penziju i dalje postoji - ali samo do 26. godine i uz obaveznu akreditaciju ustanove i blagovremeno dostavljanje potvrde.

U suprotnom, možete ostati bez primanja, iako ispunjavate starosni uslov.