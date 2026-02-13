Slušaj vest

Zajedno sa Kappa Star Limited, kompanijom srpskog biznismena Nebojše Šaranovića, registrovanom na Kipru, holding u ovom trenutku kontroliše 87,4 odsto svih akcija zagrebačkog konditora, a još 3,7 odsto se nalazi u Krašovom trezoru.

Kako se navodi u dokumentu od četvrtka, Pivac "deluje zajednički sa Kappa Star Limited", na osnovu sporazuma o zajedničkom delovanju od 10. februara 2026. i predmet sporazuma je sprovođenje zajedničke ponude za otkup Krašovih akcija.

Obaveštenje je stiglo nakon što je nastala obaveza ponude za akcije, a iz Pivca poručuju da će ponudu objaviti "u propisanom roku i pod propisanim uslovima".

Prema podacima hrvatskog Centralnog klirinško-depozitarnog društva, nijedan preostali akcionar nema više od 0,15 odsto vlasništva. Reč je uglavnom o fizičkim licima koja imaju po nekoliko stotina akcija. Među njima, jedini "veći" akcionar je Hrvatski zavod za transfuzionu medicinu u čijem je vlasništvu 2.000 deonica (0,13 odsto).

U vlasništvu Jaffa, fabrika kartona Umka...

Šaranovićev Kappa Star je još 2019. prešao prag od pet odsto vlasničkog udela u Krašu i do kraja te godine dodatnom kupovinom stekao više od 20 odsto akcija. Naredne 2020. parče kolača naraslo je na preko 30 odsto, a pojedini stručnjaci tada su potez ocenili kao skupo plaćeno jačanje udela koje Kappa Staru nije obezbedilo kontrolno vlasništvo. Prema poslednjim podacima, njihov udeo trenutno iznosi 32,25 odsto. Istovremeno, Pivac Holding se drži na 55,15 odsto akcija u Krašu, proizvođaču popularne "bajadere", "životinjskog carstva", "dorine" i drugih slatkiša.

Kappa Star Limited je, inače, 100-procentni vlasnik konditora Jaffa DOO Crvenka, koji stoji iza istoimenog keksa, napolitanki i drugih brendova, uključujući "munchmallow".

Poslednji dostupni godišnji izveštaj Jaffe pokazao je da je ta firma ostvarila neto dobit od preko 1,1 milijarde dinara u 2024, što je pad u poređenju sa oko 1,2 milijarde profita iz 2023. Podsetimo, Jaffa je 2017. na javnom nadmetanju, po početnoj ceni do 15 miliona evra, kupila još jednog proizvođača konditorskih proizvoda - Banini iz Kikinde, koji je bio u stečaju od aprila 2016. godine.

U vlasništvu Kappa Star Limiteda je više kompanija registrovanih u Srbiji, među kojima su Kappa Star Logistics koja se bavi transportom, Kappa Star Recycling i Ekostar Pak koje delaju u oblasti sakupljanja i tretmana otpada, te fabrika kartona Umka.

Takođe su aktivni u sektoru nekretnina i građevinarstva, sa vlasništvom u firmama Zemun Gate, Yucel, Green Bay, Crest Development, Zed Properties, Media Pro Art i Morava Point.

Vrednost Krašovih akcija

Sudeći po trgovanju akcijom Kraša na Zagrebačkoj berzi u poslednjih mesec dana, taj bi udeo transfuzionog zavoda mogao da vredi oko 220.000 evra, dok bi ostali veći akcionari, ukoliko se odluče na prihvatanje ponude, mogli dobiti po nekoliko desetina hiljada evra. Naravno, sve će zavisiti od iznosa koji je Pivac holding spreman da ponudi za pojedinačnu akciju.

Krašovom akcijom se na Zagrebačkoj berzi relativno retko trguje. U celoj prošloj godini njome je ostvaren promet od 547.000 evra što je iznos koji, na primer, akcija Končara (preduzeća iz oblasti elektroenergetike, urbane mobilnosti, obnovljivih izvora energije i digitalnih rešenja), ostvari u samo jednom danu.

Cena Krašove akcije se od juna uglavnom držala od 115 do 120 evra. U proteklih mesec dana transakcije su bile nešto ispod tog nivoa, u četvrtak je akcija, posle samo dve transakcije, zaključila trgovanje na 109 evra, dok je petak ujutru doneo skok na 118 evra, što je skok od 8,26 odsto. Tržišna vrednost kompanije je 176,84 miliona evra što znači da bi Pivac holding, ako se odluči da akcionarima ponudi tržišnu cenu, za preostalih devet odsto trebalo da izdvoji blizu 16 miliona evra.

Akcija Kraša je u poslednje tri godine kaskala za tržištem - cena joj je u tom periodu porasla za manje od 45 odsto, dok je vrednost referentnog indeksa Zagrebačke berze Crobex istovremeno porasla za skoro 92 odsto.

Kraš grupa je u prvih devet meseci prošle godine ostvarila konsolidovane prihode od 141 milion evra, što je za četiri odsto više nego u istom periodu godinu pre. Grupa zapošljava oko 2.000 radnika, otprilike koliko i Pivac holding sa svojim kompanijama.