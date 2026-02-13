Slušaj vest

U zemljama u kojima se investicione odluke oslanjaju na stabilnost i predvidivost javnih politika, kvalitetnom regulatornom okviru kao i postojanju jakih institucija, stiču se svi uslovi za dugoročni održivi razvoj. Kroz aktivni dijalog, sučeljavanje različitih gledišta, razmenu informacija, eventualne posledice (pozitivne ili negativne) mera ekonomske politike, sagledavaju se unapred i pre nego što se one donesu.

Naročito je značajno imati priliku da se ovakav dijalog obavlja sa najvažnijim predstavnicima izvršne vlasti. Prisustvo Đure Macuta, predsednika Vlade Republike Srbije, na 33. Kopaonik biznis forumu je prilika da se izmedju vlade i privrede razvije partnerski odnos. Istovremeno to predstavlja i spremnost i otvorenost izvršne vlasti da čuju predloge, ali i kritike koje dolaze iz privrede.

Za realizaciju ekonomske politike, pored vlade, najvažnija je i uloga Narodne banke Srbije. Učesnici Kopaonik biznis foruma imaće priliku da od guvernera, gospodje Jorgovanke Tabaković dobiju informaciju o konceptu i dometu monetarne politike u našoj zemlji.

Privredni razvoj podrazumeva stabilan i predvidiv pravni regulatorni okvir, efikasnu javnu administraciju, dostupnost izvora finansiranja, razvijenu infrastrukturu, te ljudski kapital na zahtevanom obrazovnom nivou. Privrednici jasno prepoznaju „uska grla“ kroz potrošeno dragoceno vreme u sporim i nejasnim procedurama. Država ima načina da takve prepreke otklanja kroz unapređenje efikasnosti javne administracije, digitalizaciju javne uprave i izmenu zastarelih i neadekvatnih propisa. Akademska zajednica može da ponudi modele, merila i poređenja sa praksom drugih zemalja. Kontinuirana razmena informacija, uz jasno definisanu odgovornost učesnika u privrednom životu, dijalog na Forumu pretvara u istinski instrument reforme.

Kopaonik biznis forum, koji će biti održan od 1. do 4.marta u hotelu Grand Kopaonik, predstavlja mesto na kome se dijalog vodi argumentovano i transparentno. Na Forumu se otvaraju rasprave o ključnim temama koje su bitne u izgradnji dugoročno održive privrede Srbije, ali se istovremeno tretiraju i tekuća pitanja i problemi koji su važni za pojedine industrije.