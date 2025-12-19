Slušaj vest

U programu je predstavljen sadržajno snažan i tematski raznovrstan okvir planiranih diskusija koje će obeležiti sledeće izdanje

najznačajnijeg ekonomskog skupa u Srbiji i regionu.

Trideset treći po redu Kopaonik biznis forum biće održan od 1. do 4. marta 2026. godine u hotelu Grand na Kopaoniku, u organizaciji Saveza ekonomista Srbije. Centralna tema Foruma je "Industrijska politika u funkciji dugoročnog privrednog

rasta Srbije".

Kao platforma koja povezuje privredu, donosioce odluka i stručnu javnost, 33. Kopaonik biznis forum sagledava ulogu industrijske politike iz više komplementarnih i međusobno povezanih uglova. Kroz konkretne primere i strateške diskusije, forum otvara prostor za oblikovanje politika koje podstiču konkurentnost, investicije i održiv rast privrede Srbije.

Poseban akcenat biće stavljen na ulogu industrijske politike u jačanju otpornosti ekonomije i njenom prilagođavanju globalnim

tehnološkim i tržišnim promenama.

Kopaonik biznis forum već više od tri decenije predstavlja centralnu platformu strateškog ekonomskog dijaloga, koja okuplja najviše predstavnike Vlade Republike Srbije i Narodne banke Srbije, lidere domaće i međunarodne privrede, finansijskog

sektora, akademske zajednice, kao i ugledne svetske eksperte, koji će govoriti o aktuelnim globalnim i regionalnim ekonomskim trendovima i izazovima.

Prijava za učešće na 33. Kopaonik biznis forumu počinje 8. januara 2026. godine.