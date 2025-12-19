Industrijska politika u fokusu 33. Kopaonik biznis foruma: Svi na istom mestu od 1. do 4. marta
U programu je predstavljen sadržajno snažan i tematski raznovrstan okvir planiranih diskusija koje će obeležiti sledeće izdanje
najznačajnijeg ekonomskog skupa u Srbiji i regionu.
Trideset treći po redu Kopaonik biznis forum biće održan od 1. do 4. marta 2026. godine u hotelu Grand na Kopaoniku, u organizaciji Saveza ekonomista Srbije. Centralna tema Foruma je "Industrijska politika u funkciji dugoročnog privrednog
rasta Srbije".
Kao platforma koja povezuje privredu, donosioce odluka i stručnu javnost, 33. Kopaonik biznis forum sagledava ulogu industrijske politike iz više komplementarnih i međusobno povezanih uglova. Kroz konkretne primere i strateške diskusije, forum otvara prostor za oblikovanje politika koje podstiču konkurentnost, investicije i održiv rast privrede Srbije.
Poseban akcenat biće stavljen na ulogu industrijske politike u jačanju otpornosti ekonomije i njenom prilagođavanju globalnim
tehnološkim i tržišnim promenama.
Kopaonik biznis forum već više od tri decenije predstavlja centralnu platformu strateškog ekonomskog dijaloga, koja okuplja najviše predstavnike Vlade Republike Srbije i Narodne banke Srbije, lidere domaće i međunarodne privrede, finansijskog
sektora, akademske zajednice, kao i ugledne svetske eksperte, koji će govoriti o aktuelnim globalnim i regionalnim ekonomskim trendovima i izazovima.
Prijava za učešće na 33. Kopaonik biznis forumu počinje 8. januara 2026. godine.
Biznis Kurir