Danas od 15 časova na pumpama u Srbiji litar dizela ćemo plaćati 196 dinara, a litar benzina evropremijum BMB biće 179 dinar.

Ako poredimo sa prethodnim iznosima, i dizel i benzin pojeftinili su za po dva dinara.

Kako će sankcije NIS-u uticati na BDP u Srbiji?

O tome kako će sankcije NIS-u uticati na naš budžet, govorili su sručnjaci, Vladimir Vasić, finansijski savetnik i Đorđe Ostojić, ekonomista, na Kurir televiziji:

- To se u kraćem roku može odraziti na naš standard, jer ako se nešto desi što mi nismo planirali, odnosno ako ne uspemo diplomatskim putem da rešimo problem, možda će postojati razmak od mesec, dva ili tri dok se ne srede svi lanci snabdevanja i to će sigurno uticati na to. Sama država i privreda utiču na to jer NIS posluje sa svima. Tako da, možda u kraćem roku postoji zastoj koji će se vremenom rešiti. Kada posmatrate na godišnjem nivou, to može da se reflektuje kroz niži procenat rasta. Međutim, ukoliko se sve reši, ne bi smo trebali osetiti posledice - ističe Ostojić.

Građani, pri tom, nisu osetili nikakvu krizu tokom ovih 69 dana koliko nije protekla ni kap nafte Janafom. A i predsednik Vučić je rekao da očekuje u narednih nekoliko dana važne i dobre vesti za gradjane.

Kako je rekao ne veruje da ćemo čekati do 15. januara rešenje pitanja NIS-a,već da ćemo imati vesti po tom pitanju imati već do početka sledeće nedelje, do ponedeljka, utorka do kada bi trebalo da budu obavljeni trilateralni razgovori u Beogradu, a da se pregovori o NIS-u između ruske strane i jedne velike kompanije bliže kraju.

Ostojić ističe da dve velesile lome svoje interese na Balkanu preko NIS-a. Rusi bi izgubili sve svoje interese bez NIS-a.

Sa druge strane, smatra se da Srbija poseduje nešto veoma vredno, čim se i jedna i druga strana broe za to, o čemu je Vasić govorio:

- Ja bih voleo da mi kupimo od Rusa taj deo, nećemo imati 100% jer postoje mali akcionari, ali ćemo imati 80%, ali pod uslovom da tu kompaniju zadržimo, dalje razvijemo i postavimo menadžment. Uticaj politike mora biti sveden na minimum. Mi smo tu kompaniju i prodali jer nismo znali da je vodimo ili nismo dovoljno imali investicija, ili nam je tada trebao novac u budžetu - kaže Vasić i dodaje:

- Ali smo onda poslednjih 15 godina dozvolili da ona poraste. Nismo imali tu pregovaračku moć, da ga otkupimo unapred. Mi smo negde mogli da predvidimo da će se ovako nešto dogoditi jer su već neke sankcije uvedene 2014. Rusiji. Ekonomija je vrlo povezana sa politikom i njih dve idu zajedno.