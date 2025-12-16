Slušaj vest

Mi ne učestvujemo u dogovorima o NIS-u učestvuje ruska strana i jedna velika kompanija. Oni naravno moraju da razgovaraju i sa nama i očekujem da početkom nedelje imamo trilateralne razgovore, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Ali to, kaže, moraju na kraju Amerikanci da odobre.

- Onoliko koliko sam obavešten, mislim da se pregovori bliže kraju između ruske strane i jedne velike kompanije. Oni moraju da razgovaraju sa nama i očekujem da bi do ponedeljka mogli da obavimo te trilateralne razgovore. Ukoliko bi taj problem ranije rešili, sa više nade bi mogli da uđemo u sledeću godinu. To bi značilo apsolutna normalizacija rada.

- Verujem da bi to značio mnogo optimističniji ulaz u Novu godinu. Od svih problema, to je najveći. Što se nafte tiče razgovaramo sa Azerbejdžanom, Evropljanima, Rusima. Diverzifikovaćemo naše nabavke gasa, da možemo ljudima da garantujemo sigurnost. Imamo preko 530 miliona metara kubnih gasa. Hvala svima koji su odgovorno vodili računa, imamo visoke rezerve gasa, rezerve nafte, benzina, kerozina. Prošli smo kroz ovo bukvalno netaknuti. Ponosan sam na snagu srpske države. Neke sporedne stvari mogu da znače mnogo, ali imaćemo svakako dovoljno naftnih derivata - poručio je Vučić.