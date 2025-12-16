Slušaj vest

Glavni berzanski indeks Belex15 blago je oslabio za 0,01 odsto, dok je Belexline dan završio bez promena. Tokom trgovanja nije bilo akcija koje su zabeležile rast, dok se na listi gubitnika našla samo kompanija Aerodrom Nikola Tesla iz Beograda, čije su akcije pale za 0,04 odsto, na 2.350 dinara.

Najveći promet ostvaren je trgovinom akcija Dunav osiguranja, u iznosu od 3,87 miliona dinara. Znatno skromniji obim beleže akcije Laste iz Beograda, kojima je trgovano za 37.240 dinara, dok je promet akcijama Aerodroma Nikola Tesla iznosio 14.100 dinara.

