Glavni berzanski indeks Belex15 blago je oslabio za 0,01 odsto, dok je Belexline dan završio bez promena. Tokom trgovanja nije bilo akcija koje su zabeležile rast, dok se na listi gubitnika našla samo kompanija Aerodrom Nikola Tesla iz Beograda, čije su akcije pale za 0,04 odsto, na 2.350 dinara.